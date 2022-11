Un incidnete stradale si è verificato questa mattina sulla Statale nei pressi del Comune di Torrenova.

Coinvolte due autovetture, una Y10 condotta da un uomo del luogo ed una Audi condotta da un giovane di Acquedolci.

I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione di marcia PA-ME. La Y10, secondo le testimonianze raccolte sul posto, stava per immettersi in una piccola via dalla Statale per raggiungere il proprio terreno. Da dietro il conducente dell’Audi, probabilmente impegnato in un sorpasso nel rettilineo, non si è accorto della manovra dell’auto che lo precedeva e lo ha centrato in pieno.

L’utilitaria è stata sbalzata in avanti ed ha continuato la sua corsa spinto sul terrapieno che ha funzionato da trampolino per essere poi scaraventata sul terreno sottostante.

L’Audi ha continuato ancora per circa 100 metri sulla Statale dopo l’impatto. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi.

L’uomo alla guida della Y10 è riuscito da solo a venir fuori dall’auto accusando un dolore alla spalla destra. Il conducente dell’Audi è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale di Sant’Agata Militello sotto shock ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello, la Polizia Municipale di Torrenova ed i Vigili del Fuoco del distaccamento santagatese.

Il traffico veicolare ha inevitabilmente registrato un forte rallentamento per diverse ore ma una volta rimossi i mezzi dalla sede stradale è ripreso regolarmente.