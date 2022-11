Mirto – Si è svolto Venerdì 11 Novembre, presso il Salone del Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto, il convegno “Le novità nella gestione delle entrate comunali”, organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Patti e Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel corso del dibattito, dedicato alla formazione dei dottori commercialisti, è stato anche presentato il libro “Manuale dei tributi locali e del canone unico” di Lucio Catania, Segretario Generale del Comune di Enna (in passato anche Segretario del Comune di Mirto) e Magistrato tributario presso la Corte di Giustizia tributaria.

Hanno effettuato i saluti di rito, attraverso il coordinamento e la moderazione della giornalista Valentina De Caro, il Sindaco di Mirto Maurizio Zingales, l’Assessore Comunale al Bilancio Carlo Sgrò, il Presidente ODCEC (Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili) di Patti e Commissario ODCEC di Barcellona Pozzo di Gotto Mario Sciacca e il Presidente UGDCEC (Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Patti Marco Catania.

Il Sindaco mirtese Maurizio Zingales ha messo in evidenza le difficoltà finanziarie dei Comuni siciliani, con circa 300 che ancora non hanno approvato il proprio Bilancio di previsione, 50 che sono in dissesto finanziario e 52 in Piano di riequlibrio. L’Assessore Carlo Sgrò ha fatto notare le criticità dei Bilanci, soprattutto per gli accantonamenti e i Fondi di dubbia esigibilità, che non permettono ai Comuni di utilizzare le somme come vorrebbero.

Sono poi intervenuti nel convegno, oltre all’autore del libro Lucio Catania, anche Tiziana Vinci, Dirigente finanziario del Comune di Alcamo e coordinatore regionale Sezione Ancrel della Regione Siciliana, e Carlo Vermiglio, Professore associato di Economia delle Aziende Pubbliche presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina.