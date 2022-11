Galati Mamertino – Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, riunitosi Venerdì 11 Novembre in Sessione ordinaria, ha approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, il DUP (Documento Unico di Programmazione) dello stesso triennio e il Programma triennale delle opere pubbliche, che comprende anche l’Elenco annuale per l’anno 2022.

La proposta del Bilancio, attuata con i voti favorevoli dei 6 Consiglieri di maggioranza presenti e i 3 voti contrari del gruppo di minoranza, è stata illustrata dal Sindaco galatese Vincenzo Amadore. Il primo cittadino ha messo in evidenza le difficoltà finanziarie, che al momento attraversano i Comuni siciliani (con 300 ancora senza l’applicazione del Bilancio), e ha fatto notare che sono state garantite tutte le spese obbligatorie, come il pagamento degli stipendi ai dipendenti, con l’ottenimento di diversi finanziamenti.

Sull’argomento del Bilancio sono anche intervenuti i Consiglieri di minoranza Bruno Natale e Giuseppe Drago, e il Consigliere di maggioranza e Assessore Comunale Andrea Carcione. Il Consigliere Natale ha annunciato la sua dichiarazione di voto contrario al prospetto finanziario, in quanto a suo avviso è stata operata una pessima gestione delle casse comunali, con un aumento della TARI, la diminuzione delle spese per il personale di circa 600.000 euro, la mancata visione dei dati idrici e delle bollette. Il Consigliere Drago ha sottolineato che il Revisore dei Conti ha raccomandato di ridurre i fitti passivi e i debiti fuori Bilancio e, secondo il suo parere, poche cose ha attuato l’Amministrazione, come lo sport, con la mancata attenzione verso le strade di campagna e il turismo.

L’Assessore Andrea Carcione ha evidenziato, per il 2022, il pagamento di una rata di 103.000 euro di un Debito fuori Bilancio relativo al 2000 e della rata annuale del Piano di riequilibrio, che ammonta a 143.000 euro. Per l’Assessore Carcione, senza queste spese, le cifre potevano essere utilizzate in modo diverso; a livello di turismo ha poi parlato dell’aumento dei visitatori alle Cascate del Catafurco, e per lo sport del campo sportivo “Ducezio-Parafioriti“, della piscina comunale di Rafa e del Parco Robinson, che in estate ha fatto registrare una numerosa presenza di boy scout.

Anche il DUP è stato applicato con i 6 voti favorevoli della maggioranza e i 3 voti contrari della minoranza. Il gruppo di minoranza ha dato parere negativo sulla proposta, in quanto a loro avviso alcune delle spese non sono congrue per i cittadini, e le somme potevano essere utilizzate in modo diverso.

Il Sindaco Vincenzo Amadore ha poi elencato i lavori pubblici, inseriti nell’Elenco annuale 2022, che comprende: i lavori al Palazzo De Spuches, il progetto “Living Lab Nebrodi” da attuare nell’Incubatore di Imprese, i progetti di consolidamento e di messa in sicurezza del paese, la creazione di una Scuola di cucina siciliana. A proposito della Scuola di cucina siciliana, il Consigliere di minoranza Giuseppe Drago ha proposto di modificarla, con la dicitura Scuola di cucina italiana per stranieri; la sua richiesta è stata avanzata, perché in Italia di Scuola per stranieri ne esiste solo una a Castiglione d’Adda, mentre di Scuole di cucina siciliana ce ne sono già una quarantina. La maggioranza, capeggiata dal capo gruppo Giuliana Zingales, ha proposto alla minoranza di ritirare questo emendamento e di rinviare l’intera proposta del Programma triennale, fissando una conferenza dei capi gruppo per discutere di questo argomento. L’emendamento della minoranza è stato votato, con il parere negativo della maggioranza; l’intera proposta del Piano triennale opere pubbliche, escluso questo emendamento, è passata con 6 voti favorevoli e 3 astenuti (i 3 componenti del gruppo di minoranza).

Il civico consesso ha poi approvato un altro atto propedeutico al Bilancio, ovvero il Piano di valorizzazione e alienazione degli immobili per l’anno 2022 e il triennio 2022/2024. Anche questo argomento è stato applicato con 6 voti favorevoli e 3 contrari; la minoranza ha specificato il voto contrario, perché non viene esplicitato il valore dell’alienazione, come avveniva in passato.