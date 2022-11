Palermo – E’ avvolta nel mistero la scomparsa di una ragazza a bordo della nave GNV diretta a Palermo e proveniente da Genova.

La giovane viaggiava a bordo della nave in compagnia del fratello che ha fatto scattare l’allarme in piena notte, accorgendosi dell’assenza della sorella. Il traghetto intanto era giunto all’altezza della Toscana. Le ricerche sono subito state avviate dal personale di bordo, senza tuttavia trovare traccia alcuna.

La nave è giunta poi al Porto di Palermo poco dopo le 19,30. La Polizia ha avviato le ricerche con cani molecolari. Contattate anche le forze dell’ordine in Liguria. Non si esclude nessuna ipotesi. La giovane non avrebbe inviato alcun messaggio ai familiari.