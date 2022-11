Comincerà il prossimo 23 novembre davanti al gup Claudia Misale l’udienza preliminare per i 17 indagati nell’ambito dell’inchiesta sui furti d’auto e motorino con “riscatto” al rione Giostra.

Il processo mira a fare luce sulle responsabilità dei singoli indagati coinvolti secondo gli inquirenti in numerosi episodi che sfruttavano il sistema del cosiddetto “cavallo di ritorno”. A luglio scorso erano state eseguite dodici misure cautelari disposte dal gip Maria Militello. I 17 indagati sono indagati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al furto, ricettazione, riciclaggio e estorsione. Ai vertici dell’organizzazione secondo la procura si trovava il 32enne Alessio Nostro, che del gruppo sarebbe stato il “promotore” ed avrebbe partecipato «alla stragrande maggioranza di reati fine».

Per quest’ultimo il gip Militello aveva disposto l’arresto insieme al 33enne Gaetano Batessa, il 34enne Pietro Micali e il 40enne Gabriele Alfonso Fratacci. Erano stati disposti i domiciliari per il 30enne Francesco Bucalo e il 40enne Nunzio Buscemi. Per gli altri sei indagati disposto solo l’obbligo di presentazione