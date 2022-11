Urne aperte domenica prossima a Tortorici. La corsa sarà a tre. A contendersi la poltrona di primo cittadino c’è Carmelo Rizzo Nervo, già sindaco per quattro mandati (dal 1995 al 2004 e dal 2009 al 2019) con la lista “Victoria Civitas”, appoggiata da pezzi del Pd; Maurilio Foti, sindaco dal 2004 al 2009, con la lista “Tortorici terzo millennio” e Franco Franchina con la lista “Liberiamo acqua Sollazzo”.

Tortorici non sarà l’unico comune ad andare al voto. C’è anche Partinico dopo tre anni e mezzo di commissariamento, tra cui due per infiltrazioni mafiose. Anche qui tre candidati: Bartolomeo Parrino per il centrosinistra, sostenuto da due liste civiche dove sono confluiti candidati di M5s, Pd, Verdi, ArticoloUno e Prc; l’autonomista Pietro Rao con tre liste civiche appoggiate da Fi e Dc nuova; Toti Longo supportato da FdI e due civiche. In totale 10 liste e 231 candidati al Consiglio comunale. Eventuale turno di ballottaggio il 27 novembre.

Sfida a due a Misiliscemi, il neo comune costituito di recente che raggruppa le ex frazioni di Trapani, ovvero Salinagrande, Marausa, Rilievo, Fontanasalsa, Guarrato, Locogrande, Palma, Pietretagliate e Birgi. In corsa Salvatore Tallarita, promotore del comitato per l’autonomia amministrativa, con la lista “Progetto Comune”, e Giuseppe Peralta, ex consigliere comunale a Trapani dell’allora Pds, con la lista “Misiliscemi Insieme”.