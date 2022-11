L’Amministrazione comunale di San Piero Patti, ha organizzato un evento dedicato al cibo della tradizione, ai sapori tipici della stagione autunnale e al buon vino.

L’evento, denominato lo Schiticchio d’Autunno, è in programma domenica 13 novembre nel centro storico di San Piero Patti, a partire dalle ore 11. Non è la solita sagra paesana, ma un evento che punta a far riscoprire il piacere e la gioia del ritrovarsi insieme davanti a una tavola imbandita con il meglio della cucina tradizionale.

L’idea dello schiticchio cioè del pranzo frugale tra amici, impreziosito da piatti particolari e di stagione e dall’intrattenimento musicale, è tipica della cultura gastronomica siciliana. Per ogni siciliano e per i sampietrini, lo schiticchio è sinonimo di convivialità, mangiar bene e di gusto.

Ed è per questo motivo che l’Amministrazione comunale di San Piero Patti, guidata dal sindaco Cinzia Marchello, ha deciso di puntare su un evento del genere, dedicato alla gastronomia e al divertimento ma che soprattutto valorizzi le produzioni locali (agricole, vitivinicole, casearie, conserviere ecc.) e la stagionalità. La manifestazione si svolgerà nel cuore del centro storico di San Piero, con un percorso per le vie principali. I visitatori potranno farsi ingolosire da oltre 20 stand gastronomici che proporranno il meglio della cucina autunnale dei Nebrodi, compresi alcuni piatti rivisitati in chiave “gourmet”.

Grande spazio sarà dato al vino nuovo con diversi punti di degustazione e mescita che saranno curati esclusivamente da produttori vitivinicoli, cantine ed enoteche del nostro territorio. Ad arricchire il percorso, saranno gli espositori di prodotti tipici e anche uno spazio appositamente dedicato all’hobbistica. Nell’intento di coniugare buon cibo, buon bere e cultura, nel corso dello Schiticchio sarà possibile anche fare un mini tour del centro storico, alla riscoperta dei tesori della San Piero medievale e moderna. Il tutto sarà condito con l’intrattenimento musicale lungo il percorso e con spazi dedicati ai più piccoli.

Questa nuova iniziativa –affermano gli organizzatori- nasce dalla forte spinta impressa dall’amministrazione del sindaco Marchello verso una rinnovata politica di valorizzazione del centro storico, della sua storia, e delle risorse gastronomiche e paesaggistiche del territorio sampietrino.

L’impegno, che l’amministrazione intende perseguire con convinzione e dedizione, è quello per lo sviluppo di un’economia turistica non di massa (slow tourism ecosostenibile) e per la destagionalizzazione dei flussi, con maggior attenzione ai periodi dell’anno ritenuti meno attrattivi.