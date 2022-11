Galati Mamertino – Il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore ha riassegnato le deleghe agli Assessori Comunali, e ha confermato la composizione della Giunta Municipale, costituita da Antonino Virgilio (confermato anche come Vice-Sindaco), Antonino Baglio, Andrea Carcione e Rosalia Vicario.

Antonino Virgilio si occuperà di: usi civici, efficientamento energetico, pubblica illuminazione, servizi cimiteriali, Protezione Civile, politiche forestali, artigianato e strade di penetrazione agricola; Antonino Baglio di pubblica istruzione, politiche sanitarie, politiche comunitarie, autoparco comunale e patrimonio; Andrea Carcione di servizi esterni, acquedotto, rete idrica, bilancio e tributi, e strade di penetrazione agricola; mentre Rosalia Vicario di servizi sociali, servizi demografici, pari opportunità, volontariato, politiche per l’integrazione, arredo e decoro urbano, e verde pubblico.

Il Sindaco Vincenzo Amadore ha tenuto per sé alcune deleghe, come: affari legali e contenzioso, personale, lavori pubblici e programmazione, rifiuti e ambiente, sport, turismo e spettacolo, promozione attività culturali e associazioni, Polizia Municipale, viabilità urbana, politiche giovanili, rapporti con le istituzioni, comunicazione, commercio e SUAP e innovazione tecnologica.

“E’ stato convocato per questa sera, in Sessione ordinaria, il Consiglio Comunale per discutere e deliberare – tra le altre cose, l’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 – afferma il Sindaco Amadore -. Proprio in questa occasione io come primo cittadino ho voluto dare comunicazione ufficiale sulla ridistribuzione delle deleghe agli Assessori. Ho voluto ulteriormente rimarcare – dopo un anno dall’inizio del mandato – il rilancio dell’azione politico-amministrativa, facendo coincidere la riassegnazione delle deleghe con l’approvazione del Bilancio (strumento fondamentale in fase di programmazione) e per certi versi anche con l’arrivo della nuova Segretaria Comunale. La redistribuzione è stata attuata sulla base della propensione, che in questo anno ha dimostrato ogni componente dell’esecutivo e sull’impegno, che ognuno è disposto a mettere in campo per lo sviluppo e la crescita della nostra cittadina. Ho avuto diversi incontri anche con i Consiglieri Comunali, che hanno ribadito la loro disponibilità alla collaborazione. Tutto ciò mi ha portato alla risoluzione sul nuovo assetto da dare alla Giunta Comunale. Sono solito – soprattutto in politica – pormi obiettivi sempre più ambiziosi e tendere ad alzare l’asticella. Pretendo sempre il massimo, in primis da me stesso, e sono convinto che la strada tracciata è quella giusta. Tra progetti, finanziamenti e idee innovative ci prefiggiamo di migliorare ulteriormente il nostro Comune, in modo tale da renderlo sempre più punto di riferimento del nostro comprensorio”.

Sulle nomine il Sindaco Amadore ha aggiunto : “Ho registrato, tra i componenti della Giunta, un considerevole entusiasmo e un desiderio di operatività che lasciano ben sperare per il futuro della nostra comunità. Molte sono le sfide che ci attendono e sono certo che tutti gli Assessori non faranno mancare, in questo mandato elettivo, il loro impegno. Ritengo doveroso precisare che ho trattenuto per me, tra le altre deleghe, i settori del commercio, innovazione tecnologica, ambiente e rifiuti, per le quali chiamerò ad un impegno diretto il Consigliere Comunale Carlo Vicario. Anche gli altri Consiglieri saranno coinvolti in prima persona con specifici compiti, in stretta collaborazione con il Sindaco e l’Amministrazione attiva”.