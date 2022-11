Il Comune di Sant’Angelo di Brolo si prepara per il prossimo Natale con due interessanti iniziative.

“Tu puoi fare più bello il Tuo paese” è una di queste. Si tratta di una iniziativa che riguarderà ogni singolo cittadino di Sant’Angelo di Brolo che potrà contribuire con la propria creatività a portare la luce del Natale.

La partecipazione alla consolidata iniziativa prevede l’abbellimento dei balconi, portali, vetrine, alberi di Natale e presepi nelle vie, piazze, angoli e scorci di Sant’Angelo di Brolo, inserendo come elemento caratterizzante l’Angelo, in onore di San Michele Arcangelo, protettore del paese, per ricreare con colori e luci l’atmosfera e i connotati del “Paese Presepe” descritto dalla poetessa Anita Saitta.

Inserito anche un Contest Fotografico per promuovere il paese anche sul web.

Altra iniziativa è la Rassegna dei Presepi che si svolgerà al Museo degli Angeli di Sant’Angelo di Brolo.

Opere di appassionati e maestri presepisti, di varia grandezza e realizzati con materiali diversi che valorizzano l’evento della Natività nel suo significato storico, artistico e religioso con giochi di colori, luci e gli immancabili Angeli.