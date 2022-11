Dopo il consiglio comunale fiume dello scorso 8 novembre, torna sulla questione dell’approvazione dei bilanci il capo gruppo di minoranza Renato Mangano, intervistato questa mattina su Radio DOC all’interno del programma “Cu c’è, c’e!”.

Consigliere Mangano secondo il suo parere si arriverà in tempo ad approvare i bilanci mancanti ed evitare il dissesto con la procedura di riequilibrio finanziario?

“Sicuramente non si arriva con i tempi regolamentari e l’Amministrazione deve fare il mea culpa perché noi per tempo avevamo evidenziato che non si sarebbero potuti rispettare ed avevamo anche proposto una scorciatoia che peraltro era confortata dalla Corte dei Conti, dai Revisori e dalle circolari nazionali e regionali e che consisteva nel non approvare un documento praticamente inutile, datato, scaduto come il bilancio di previsione 2021/2023 perché si poteva procedere speditamente con il rendiconto 2021 che è assorbente di un previsionale scaduto da due anni”.

“La Corte dei Conti ha già riferito all’Amministrazione di avere un Rendiconto infedele e che avrebbe dovuto regolarizzare il bilancio di previsione 2020/2022 e di procedere speditamente con il Rendiconto 2020/2021. È imbarazzante il loro (dell’Amministrazione ndr) comportamento dilatorio e di perdita di tempo. La verità è che non avevano rendiconto pronto nonostante la giustificazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale producendo un documento farlocco, quello di sostenibilità, che nonostante le nostre sollecitazioni, ancora non ce lo rilasciano così come altri documenti indispensabili”.

Sulla scadenza del 25 novembre e la richiesta di deroga ai termini di consultazione dei documenti come risponde la minoranza?

“Il Sindaco non può comunicare con i Consiglieri Comunali tramite la stampa per eventuali deroghe ai termini. Non posso rispondere sulla scadenza perché ad oggi non ci è stata formalizzata alcuna richiesta di deroga. Hanno provato a mettere in discussione, in Consiglio Comunale, la norma nazionale, la norma derogatoria. Sono imbarazzanti e non so come si possono aiutare questi amministratori. Ma quello che è peggio è che ci sono certi personaggi che stanno dietro questa Amministrazione che dopo aver fatto sfracelli in un paese ormai sommerso dalle macerie vorrebbero dettare tempi e modi”.

“Noi abbiamo raggiunto questo obiettivo senza rivolgerci alla Procura della Repubblica. Purtroppo abbiamo anticipato in Consiglio che se l’Amministrazione si ostina a non darci i documenti che sono indispensabili per approfondire la materia non abbiamo alternative. Sino ad oggi un grosso aiuto ci è stato fornito dal collegio dei revisori dei conti ma che non rilascia pareri e lo farà quando avranno il documento finale. Noi abbiamo bisogno dei documenti che ad oggi non arrivano e ci rispondono anche in modo sprezzante e, estrema ratio, risponderemo per le rime”.

Dal Rendiconto 2021 approvato in Giunta si evince che il disavanzato non è aumentato rispetto ai 44 milioni dell’anno precedente. Ve lo aspettavate?

“Possiamo pronunciarci compiutamente e seriamente dopo che ci saranno consegnati i documenti. Abbiamo una proposta dell’Amministrazione che è una Waterloo accompagnati dalla Corte dei Conti che ha più volte bacchettato i vari uffici. Se noi non abbiamo i documenti che ci consentono di verificare le proposte di bilancio e se non abbiamo il parere dei revisori non ci possiamo pronunciare.

Torniamo sulla deroga dei termini, cosa farà la minoranza?

“Il Sindaco ci deve convocare per chiederci espressamente cosa vuole, ci deve spiegare perché non ci da i documenti, se ha sollecitato gli uffici, se no di cosa parliamo? Ribadiamo, noi del gruppo “CambiAmo Capo”, che la speranza è sempre quella di scongiurare il default”.