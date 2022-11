Il Comune di San Salvatore di Fitalia è stato ammesso all’attivazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), costituito dalla rete degli Enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.

Si tratta di un “ampliamento” del Sistema SAI, che prevedeva complessivi 1.000 nuovi posti iniziali e 2.066 successivi, da destinare all’accoglienza di nuclei familiari, anche monoparentali.

Su101 Comuni finanziati, il progetto presentato al Ministero degli Interni da San Salvatore di Fitalia, unico comune del territorio nebroideo, ha ottenuto il 66° posto.

Il finanziamento relativo al progetto vinto è pari a 300 mila euro annui ed è destinato all’accoglienza immediata di rifugiati ucraini, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”.

Successivamente, saranno ospitati anche rifugiati di nazionalità afghana.

Per avviare tutto il progetto adesso occorrono sia abitazioni che personale. È per questo che sono aperti i termini per presentare le manifestazioni di interesse alla concessione in locazione di immobili ad uso abitativo.

Il Comune di San Salvatore di Fitalia fa sapere che gli interessati possono presentare le proprie disponibilità entro e non oltre il 14 novembre 2022 all’Ufficio Protocollo del comune di San Salvatore di Fitalia (informazioni al recapito telefonico 3891150536).

“Sono estremamente soddisfatto per questa bella notizia, era un nostro specifico obiettivo programmato anche dopo l’esperienza dell’accoglienza di rifugiati ucraini sperimentata in collaborazione con la Prefettura di Messina”, commenta Giuseppe Pizzolante, sindaco di San Salvatore di Fitalia, che è aderente alla Rete Nazionale Piccoli Comuni Welcome

In effetti, si tratta di un esperimento innovativo di co-progettazione con un Ente del Terzo settore, il Consorzio Rete Economia civile “Sale della Terra” una Rete nazionale che si distingue in Italia per i suoi princìpi di economia civile, di welfare di comunità che si realizza attraverso progettazioni personalizzate che puntano alla inclusione di persone fragili.