Rometta – I cittadini di Rometta centro e delle frazioni montane chiedono l’istallazione di un Postamat. E per perorare la loro causa sono pronti a riunirsi in un comitato spontaneo.

Nascerà presto a Rometta un comitato spontaneo di cittadini che chiedono l’istallazione di uno sportello postamat. “I miei concittadini sono stanchi -ha dichiarato il Sindaco Nicola Merlino– e sono pronti ad intraprendere tutti i mezzi di lotta possibili”. I romettesi organizzeranno quindi dei presidi, faranno delle petizioni, insomma sono pronti anche a delle proteste pur di avere il loro Postamat. Da dove nasce la questione?

Poste Italiane ha intrapreso, da tempo, un programma di realizzazione di postamat negli uffici postali dei comuni con meno di 5000 abitanti. “Come è noto, -racconta il Sindaco Merlino- Rometta ha una popolazione superiore a 5000 abitanti, ma l’ufficio postale di Rometta dista oltre 13 km dall’ufficio postale di Rometta Marea. Perciò, abbiamo iniziato tutta una serie di richieste a Poste Italiane volte ad avere istallato nell’Ufficio postale di Rometta il postamat.”

Il Sindaco di Rometta aveva infatti scritto a Poste Italiane e per conoscenza anche a Sua Eccellenza il Prefetto Cosima Di Stani chiedendo l’istallazione dello sportello automatico ATM Postamat presso gli uffici di Rometta Centro siti in via San Cono. Nella missiva il Primo Cittadino faceva riferimento alla distanza tra gli uffici postali di Rometta Centro e Marea e alla difficoltà di raggiungere questi ultimi da parte degli anziani sopratutto.

“La popolazione residente -scriveva il Sindaco nella lettera- nella parte montana del Comune di Rometta, che dista circa 15 chilometri dalla frazione Marea di questo comune, dove è sito altro Ufficio Postale, è costituita prevalentemente da persone anziane molti dei quali in non buone condizione di salute. È pertanto di facile comprensione il grave disagio che vivono cittadini che risiedono a Rometta Sup. e nelle frazioni montane.”

Nella missiva Merlino faceva riferimento anche a precedenti solleciti, per l’istallazione nell’ufficio Postale di Via San Cono di Rometta di un terminale Postamat. “Anche il Consiglio Comunale -scriveva ancora- con Delibera n. 7/2022 ha approvato, all’unanimità, una mozione a firma del Gruppo consiliare Vivi Rometta, che si allega anch’essa in copia, rappresentando la necessità e l’urgenza dell’installazione di uno sportello ATM, nonché l’adozione di ogni possibile soluzione atta ad alleviare disagi dei cittadini romettesi, utenti degli uffici postali di via Provinciale San Cono e di via Caterina Carbone”.

Il Civico Consesso chiedeva inoltre di aumentare il numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di via Provinciale San Cono, di istallare “e attivare nel più breve tempo possibile in entrambi gli uffici postali dei dispositivi elimina-code con display sia all’interno dei locali, sia all’esterno, affinché gli utenti in coda possano attendere il proprio turno in maniera più agevole; di aggiornare la funzionalità di ricerca ufficio postale presente sul sito poste.it inserendo l’ufficio postale di via Provinciale San Cono; di aggiornare il terminale Portamat dell’ufficio di via Caterina Carbone per renderlo adeguato agli utilizzi attuali.”

Poste Italiane ha risposto al Sindaco Merlino e al Prefetto Di Stani dicendo che “al momento non è prevista una data di installazione”.

Per quanto riguarda invece la richiesta “di aumento di giornate di apertura dell’ufficio postale di Rometta Centro è utile rappresentarle che l’Azienda monitora costantemente i flussi di clientela che quotidianamente interessano tale ufficio e, ad oggi, l’attuale assetto operativo risulta adeguato ai flussi di clientela del bacino di riferimento.”