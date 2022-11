Torregrotta -L’Istituto Comprensivo di Torregrotta regala ancora importanti spunti di riflessione su temi molto sentiti. Un doppio, importante, appuntamento con la cultura si è svolto il 9 novembre nell’auditorium della gioia del Plesso “S. Quasimodo” di via Crocieri.

Ospite d’onore l’autrice Tea Ranno, che ha presentato le sue opere nella cornice del progetto lettura per le seconde classi. La mattina una calorosa accoglienza è stata riservata all’autrice. È stato presentato il libro “Saura, le stanze del cuore” con le letture di Gisella Ardizzone e la musica di Francesco Picciolo.

Pomeriggio il tema del dibattito è stato “Le diverse possibilità del femminile”. A tal riguardo è stato presentato il libro di Tea Ranno “Gioia mia”. A dialogare con l’autrice sua Eccellenza il prefetto Cosima Di Stani. Una discussione molto interessante, durante la quale si è cercato di far luce sulla condizione femminile in Sicilia nell’età contemporanea.

“Particolarmente emozionante il contributo musicale dei nostri ragazzi guidati dalla prof.ssa Rosita Lembo e le letture a cura di Gisella Ardizzone e Tonino Battaglia sulle musiche di Francesco Picciolo. Ringraziamo -ha detto la Preside dott.ssa Barbara Oteri- tutti i presenti per avere reso la serata indimenticabile in cui , nonostante i temi forti, non sono mancati i sorrisi.”

Presenti oltre all’autrice ed alla prefetta, il sindaco dott. Caselli e il Comandante Ortolani della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo, il Provveditore Stello Vadalà e i rappresentanti di tutte le associazioni culturali del territorio.