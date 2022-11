Si è chiuso con l’assoluzione del direttore di gara e del delegato dell’allestimento del percorso con la formula “perché il fatto non sussiste” il processo per la morte del pilota messinese Mauro Amendolia. I due erano accusati di omicidio colposo.

L’uomo perse la vita in un incidente di gara verificatosi il 21 aprile 2017 a Piano Battaglia, mentre era in gara per la 101esima edizione della Targa Florio. Accanto a lui, con la funzione di navigatore, la figlia Gemma che rimase gravemente ferita a seguito dell’incidente.

C’è un terzo imputato, l’organizzatore, per il quale si procede con rito ordinario.