Sicilia – Fine settimana all’insegna dell’instabilità a causa della bassa pressione sui Balcani. La giornata esordisce con cielo nuvoloso, specie sul settore jonico, dove non si escludono possibili deboli precipitazioni sparse.

Le temperature saranno in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. Venti in rinforzo da Grecale. Per quanto riguarda i mari, da poco mossi a mossi il Tirreno e lo Ionio.

