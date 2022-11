La Corte d’Appello di Messina ha assolto il commercialista di Mistretta Vincenzo Tamburello e ridotto la pena a carico di Giuseppe Lo Re ed Isabella Di Bella, imputati nel procedimento “Concussio” sulla tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nell’appalto per i lavori ai siti della Fiumara D’Arte.

Il verdetto della seconda sezione penale d’Appello, presidente Blatti, è giunto dopo il rinvio ad altra sezione deciso a marzo scorso dalla Corte di Cassazione, che aveva annullato la precedente pronuncia di appello che, nel 2021, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva condannato a 7 anni e 6 mesi Lo Re ed a 3 anni Tamburello e Di Bella. Verdetto annullato con rinvio dalla Cassazione perché ritenuto carente nelle motivazioni.

La pronuncia odierna della Corte d’Appello conferma dunque l’assoluzione già disposta in primo grado per l’ex consigliere comunale di Mistretta Vincenzo Tamburello e riduce le pene a carico degli altri due imputati, escludendo l’aggravante del metodo mafioso, a quattro anni per Lo Re, e 1800 euro di multa, e 2 anni e 6 mesi per Di Bella, più 1600 euro di multa. Per Lo Re sostituita l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per cinque anni e revocata l’interdizione legale per la durata della pena.

Il collegio delle difese era composto dagli avvocati Alessandro Pruiti, difensore di Tamburello, Giuseppe Serafino, difensore di Lo Re ed Alvaro Riolo per Isabella Di Bella. Novanta giorni il tempo per il deposito delle motivazioni indicato dalla Corte messinese.