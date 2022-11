È successo di nuovo ed è sempre lo stesso modus operandi.

È stata presentata questo pomeriggio una denuncia al Commissariato di Polizia di Capo d’Orlando da parte di una anziana di 76 anni alla quale sono stati sottratti ben 2.500 euro.

La donna ha infatti dichiarato agli agenti di polizia di essere stata avvicinata da alcuni sconosciuti questa mattina intorno alle 10 all’angolo tra la via Nino Bixio e la Provinciale 147, la strada che conduce sul lungomare Andrea Doria dalla Via Piave in direzione Cine Teatro.

Dopo averle chiesto indicazioni su una strada hanno tirato fuori un sacchettino di colore blu che, a detta loro, conteneva 4 diamanti. Il trucchetto è sempre lo stesso. Una delle due persone si finge interessata all’acquisto che viene esposto come un vero affare.

Proprio una delle due persone, che si sono avvicinate all’anziana orlandina, ha riferito di essere un gioielliere ed avrebbe concordato l’acquisto dei presunti diamanti in 10 mila euro confessando, però, di averne a disposizione soltanto 7.500.

Viene chiesto alla donna di integrare l’acquisto con 2.500 euro con fare molto gentile ed educato e decisamente convincente.

L’acquirente chiede così alla signora di essere accompagnato per prelevare i soldi dalla propria cassaforte e dopo aver parcheggiato l’auto sul Lungomare Andrea Doria, all’altezza di un noto Hotel, ha atteso il ritorno dell’acquirente che si era allontanato “per prendere i 7.500 euro” in compagnia del venditore.

Nell’attesa il venditore, con accento straniero secondo l’anziana, ha intrattenuto la donna seduto nel sedile anteriore destro, lato passeggero.

Una volta tornato in auto l’acquirente ha dichiarato di essere in possesso dei 7.500 euro ed i due hanno così invitato la donna a prelevare presso l’ufficio postale la rimanenza per l’acquisto dei diamanti.

Giunti all’ufficio postale di Piana la donna ha prelevato dallo sportello 2000 euro ed i rimanenti 500 dal bancomat delle poste.

Una volta prelevati i soldi l’acquirente ha affermato, secondo la ricostruzione della donna, di dover fare delle fotocopie di un bigliettino da visita e così si sono tutti e tre recati al tabacchino sulla Via Consolare Antica nei pressi di contrada Bruca.

Una volta rientrato dal tabacchino ha chiesto alla donna di fare delle fotocopie e di prendere anche una bottiglietta d’acqua. Ingenuamente l’anziana ha acconsentito ed è scesa dall’auto per andare al tabacchino ma al ritorno, con grande rammarico, ha constatato che i due soggetti erano spariti e solo in quell’istante ha realizzato di essere stata vittima di una truffa.

A prescindere dal furto dei 2500 euro la donna di 76 anni è rimasta fortemente colpita da un punto di vista psicologico. Ha dichiarato di essersi fidata dei due truffatori per il loro modo di porsi a tal punto che uno dei due, durante una conversazione, ha anche chiamato l’anziana mamma.

Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di polizia di Capo d’Orlando che potranno anche utilizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate nel tragitto percorso dalla donna con i truffatori e dello sportello bancomat delle poste di Piana.

I familiari della donna hanno voluto la diffusione della notizia al fine che il fatto non si ripeta a Capo d’Orlando in danno di altri anziani.