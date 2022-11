Il Tar di Catania ha respinto tutti e tre i ricorsi elettorali contro l’assegnazione del premio di maggioranza alle ultime elezioni amministrative di Messina.

Non muta la geografia politica del consiglio comunale e il premio resta quello assegnato alla formazione elettorale che ha portato all’elezione del sindaco Federico Basile Due dei ricorsi riguardavano l’attribuzione del premio di maggioranza ed erano stati presentati dalla prima dei non eletti di Fratelli d’Italia, la cardiologa Mariapaola Campisi, rappresentata dagli avvocati Felice Panebianco e Antonino Crisci. L’altro ricorso avente lo stesso oggetto era stato presentato da Giovanna Schirò per Ora Sicilia, rappresentata dall’avvocato ed ex sindaco Antonio Andò. Il Tar ha poi respinto anche il terzo ricorso, presentato da Alessandro Russo con il sostegno del centrosinistra e rappresentanto dal legale Antonio Saitta. Il ricorso muoveva dalla considerazione che “aver detratto il seggio per il miglior perdente dall’intero plafond dei dodici seggi destinati alle minoranze e non successivamente alle operazioni di riparto dei seggi tra le due coalizioni di minoranza ha profondamente alterato il risultato”.

In particolare Russo ha contestato la scelta della commissione elettorale di escludere a monte dal conteggio dei 37 seggi quello di Maurizio Croce come miglior candidato sindaco perdente. Ha consegnato la sua amarezza ad un post su facebook Alessandro Russo che afferma come una “illogica, distorta e biasimevole legge elettorale siciliana, frutto di equilibri politico-elettorali di convenienza del momento” rendono la Sicilia “l’unica regione italiana a non avere un procedimento elettorale chiaro, lineare e trasparente che subito dopo il voto consegni un risultato definitivo e inattaccabile. Tutt’altro. La vigente legge elettorale dice tutto e il suo contrario. Fa sì che a seguito di un semplice confronto col sistema elettorale previsto per il resto d’Italia dal TUEL, in Sicilia si possa verificare come da noi accada esattamente il contrario di quanto invece succede nel resto del Paese. E infine, fa sì che ogni elezione sia decisa di fatto non dal popolo sovrano ma di volta in volta dalle più o meno elastiche interpretazioni spesso manipolatorie dei seggi centrali elettorali o, ancora, dai TAR o ancora più spesso dal CGA”.

Ripercorre quindi le ragioni che sostenevano il suo ricorso augurandosi che la legge elettorale siciliana venga finalmente scritta in modo che non sia soggetta a interpretazioni di volta in volta diverse e conclude rivolgendosi “a chi da settimane mi chiede cosa avrei fatto in caso di ricorso rigettato, rispondo come ho fatto finora: la politica pulita, quella bella, la si fa ogni giorno, per le strade, a contatto con la gente, a mettere le mani nel fango del disagio e della disperazione. Avere o meno un seggio non significa e non aggiunge nulla. È tutti i giorni, fuori dai palazzi che si deve costruire credibilità e serietà nel proprio operato politico. Io, i miei amici e compagni di sempre, i tanti giovani che fanno politica con me, tutti noi siamo abituati a fare politica così. E così continueremo a farla. Potete crederci e scommetterci”.