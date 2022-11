Capo d’Orlando – La Lega Nazionale Dilettanti Comitato Sicilia ha effettuato i sorteggi degli Ottavi di finale di Coppa Sicilia, competizione riservata alle formazioni di Prima Categoria.

Gli accoppiamenti di questo turno di Coppa Sicilia riguardano diverse squadre del comprensorio nebroideo, tra cui Orlandina, Nasitana, Rosmarino e Sinagra; i match di andata saranno disputati Mercoledì 23 Novembre alle ore 14:30, mentre le partite di ritorno verranno giocate, sempre alle 14:30, Mercoledì 7 Dicembre.

L’Orlandina, che milita nel Girone C di Prima Categoria, affronterà l’Aquila (squadra che si trova nel raggruppamento D, guidato dal Città di Galati) con l’andata in programma a Capo d’Orlando, la Nasitana giocherà in trasferta contro il Sinagra, mentre il Rosmarino (compagine che guida a punteggio pieno il Girone C) sarà opposto al Villabate, formazione che gioca nel Girone A. Le altre partite degli Ottavi previste sono: Calcio S. Venerina-Akron Savoca, Real Itala-Monforte San Giorgio, S. Anna Enna-Don Bosco 2000, San Giorgio Piana-FC Alcamo e San Pietro Calcio-Aci E Galatea.

La Lega ha anche deciso la location per la finale, che verrà disputata sul Campo Comunale di Petrosino, previa un sopralluogo del fiduciario dei campi regionali che verificherà le condizioni del campo di gioco.