Ospite questa mattina della trasmissione “Cu c’è c’è!” su Radio DOC il segretario generale della Città Metropolitana e del Comune di Messina Rossana Carrubba che ha esposto le linee guida nella gestione dell’ente metropolitano a due giorni dal suo insediamento ufficiale.

“La Città Metropolitana come il Comune di Messina in questo momento sono destinatari di un ingente mole di risorse finanziarie provenienti dai bandi del PNRR. Per questo la nostra sfida principale è quella di utilizzare queste risorse sia per le infrastrutture e per la digitalizzazione. I due aspetti sono legati perché per utilizzare queste risorse al meglio occorrono professionalità specifiche, soprattutto dal punto dio vista tecnico e la Città Metropolitana ed i Comuni della Provincia sono purtroppo sprovvisti perché mancano ingegneri, architetti, geologi quindi si rende necessario acquisire queste figure e predisporre i concorsi. Tanto il Comune di Messina che la Città Metropolitana necessitiamo delle autorizzazioni del Ministero dell’Interno per la procedura di riequilibrio finanziario del Comune e per il fatto che la struttura della Città Metropolitana si presentava come ente strutturalmente deficitario ma confidiamo che arriveranno per poter immettere nuove risorse in questi enti, giovani preparati fornendo loro anche la possibilità di non lasciare la propria terra per lavorare”.

Che esperienza professionale è stata lavorare accanto ad un Sindaco come Cateno De Luca?

“Esperienza importante. Lavorare accanto a Cateno De Luca è stato proficuo perché De Luca, aldilà dei suoi aspetti caratteriali, è un amministratore estremamente competente, rigoroso e soprattutto un grande lavoratore. Passavamo al Comune 15 ore al giorno lavorando anche sino a notte fonda. De Luca ha avuto l’abilità di riportare al Comune di Messina assolutamente i conti in ordine. Il bilancio che solitamente veniva approvato il 31 dicembre dell’anno di riferimento, quando per legge bisogna approvarlo entro il 30 dicembre dell’anno precedente, lui ha avuto questa capacità di farlo approvare entro i termini di legge e di rimodulare un piano di riequilibrio che oggi è praticamente attivato visto che sono stati pagati debiti di bilancio che non si riconoscevano da almeno venti anni.

Sono stati anche gli anni della Pandemia, come sono stati affrontati?

“Per la gestione della pandemia il Comune di Messina è stato anche innovativo nel panorama nazionale sia nello spendere i soldi ma anche per sostenere le piccole medie imprese e le famiglie con la family card. Si è cercato di aiutare coloro che hanno trovato difficoltà con le restrizioni determinate dalla pandemia”.

Da studente del Liceo “Seguenza” a Messina ha mai immaginato di diventare un giorno segretario generale della struttura che ha sede proprio di fronte come il Palazzo dei Leoni?

“Assolutamente no. La professione del segretario comunale è poco conosciuta. Ai tempi del liceo sognavo di fare il magistrato anche per il contesto storico di fine anni ottanta che ho vissuto quando la mafia uccideva e si faceva sentire nella nostra terra. Per il forte senso di legalità e giustizia che ho sempre avuto speravo di diventare magistrato per far rispettare la legge. Poi mi sono ritrovata a partecipare al concorso per segretario comunale e vincendolo mi sono resa conto che era una professione nelle mie corde. Il segretario del Comune è il vertice amministrativo, è colui che assicura ed è garante della legittimità dell’azione amministrativa. È il punto di riferimento per l’organo politico e lo aiuta ad amministrare suggerendo la strada per realizzare il programma elettorale ma secondo le leggi vigenti. Puoi consentire agli amministratori di lavorare in serenità e nella legalità e per questo è nelle mie corde. Ho fatto una carriera veloce perché ci ho messo impegno e passione”.