Grazie ai progetti presentati dall’Amam e dal comune di Messina la rivoluzione e l’efficientamento della rete idrica cittadina ottengono un importante finanziamento.

Sono infatti 113 i milioni di euro a disposizione dell’azienda di viale Giostra che hanno già visto ottenere e decretare la prima tranche sui fondi Pnrr per il rifacimento rete idrica centro città per 20 mln di euro. “È un grande risultato inimmaginabile senza un valido parco progetti, redatto per tempo e pronto per essere attinto ad ogni possibile occasione di sostegno con fondi extrabilancio a vantaggio della città” affermano il sindaco Federico Basile e la presidente di Amam Loredana Bonasera.

L’azienda di viale Giostra ha presentato entro il termine del 31 ottobre i progetti partecipando ai bandi riservati all’efficientamento delle reti idriche e fognarie e degli impianti al servizio degli acquedotti e alla tutela delle risorse idriche ed energetiche, via via disposti dalle Autorità di Gestione dei finanziamenti nazionali e comunitari di settore. Complessivamente si tratta di 13 progetti. Più di 17 i milioni serviranno a ridurre le perdite in rete (pari oggi al 53%), implementare l’asset management esistente, avviare la distrettualizzazione delle reti, integrare il sistema di telemisura e telecontrollo già esistente sulla quasi totalità delle infrastrutture idriche della città con sistemi di smart metering per la lettura dei contatori del nucleo centrale cittadino.

Ammonta invece a più di 54 milioni e mezzo di euro il finanziamento per sette progetti che prevedono lavori di efficientamento dei serbatoi idrici a nord e sud del comune di Messina (Trapani, san Licandro, Torre Vittoria, Ciccolo, Mangialupi, Santo, Gonzaga e Noviziato). Lavori per la sostituzione della condotta dell’acquedotto Fiumefreddo in c/da bagni a Santa Margherita, lavori di adeguamento e rispristino del serbatoio acquedotto Montesanto, la razionalizzazione ed ottimizzazione complesso di emungimento “Bufardo Torrerossa”, completamento distrettualizzazione reti e smart metering, rifacimento tratti vetusti distribuzione villaggi e infine il collegamento esterno tra i serbatoi cittadini Montesanto- Tremonti – Torre Faro. Sono infine 2 i progetti per 26 milioni e 500mila euro e tre per oltre 14milioni di euro in attesa di pubblicazione della graduatoria.