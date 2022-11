Mick Jagger innamorato della Sicilia. Il front man dei Rolling Stones ha scelto di tornare sull’Isola per un po’ di relax. “Relaxing in Italy after some songwriting time!”, ovvero “Relax in Italia dopo un po’ di tempo per scrivere canzoni!”, ha scritto l’artista su Facebook.

E giù una serie di foto tra Orecchio di Dioniso, latomie, Teatro Greco di Siracusa, tra gli aranceti. Mick Jagger soggiorna in un residence della Val di Noto, letteralmente ammaliato dalla bellezza dei luoghi. Non a caso ha acquistato casa a Portopalo di Capo Passero.