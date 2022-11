Barcellona – Non si spegne l’eco della protesta per la mancata riconversione dell’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto da Centro Covid in Presidio di Base. Non è passata inosservata l’assenza dei vertici Asp alla seduta aperta di Consiglio Comunale di martedì scorso.

Sulla questione è intervenuto anche il PSI con il segretario cittadino Cosimo Recupero e il Presidente Felice Mancuso. La sezione barcellonese del Partito Socialista Italiano – attraverso una nota – “stigmatizza l’assenza dei vertici aziendali dell’ASP Messina, nelle persone del Commissario straordinario Dr. Bernardo Alagna e del

Direttore Sanitario, peraltro barcellonese, Dr. Domenico Sindoni. La loro assenza è da intendere come un atto di sgarbo nei confronti delle istituzioni, un’offesa nei confronti della cittadinanza e dell’utenza nonché un fuga dalle domande e dalle legittime istanze di organismi che rappresentano la città e i cittadini”. E, con forza, chiede ai dirigenti “di voler rassegnare il loro mandato o, in alternativa, agli organi competenti di voler procedere alla rimozione degli stessi per giusta causa”.

Ma la richiesta più pressante è rivolta agli organi competenti affinché si adoperino per “verificare se la

mancata attuazione da parte dei vertici Asp della pianta organica prevista con provvedimento assessoriale non possa essere configurata come omissione di atti d’ufficio e, nel caso se ne rilevino gli estremi, di voler azionare tutte le procedure necessarie in sede giudiziaria”.

“Dispiace infine – conclude la nota – che, nonostante l’espressa richiesta fatta dal PSI, nessun esponente del partito sia stato invitato formalmente a prendere la parola durante la seduta. Nonostante ciò, il Partito Socialista Italiano, sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, si fa parte attiva per ogni ulteriore iniziativa a difesa dell’ospedale”.

Sull’assenza dei vertici Asp alla seduta, la Cgil viaggia sulla stessa lunghezza d’onda: “Un’assenza grave quella dei vertici dell’Asp alla seduta convocata dal Consiglio comunale di Barcellona sulla questione “Cutroni Zodda”, grave perché all’ordine del giorno il futuro di un importante presidio ospedaliero del territorio con al centro il diritto alla salute della popolazione del comprensorio”, dichiara il segretario generale della Cgil Messina, Pietro Patti.

La Cgil, in questi mesi mobilitata sulla riconversione dell’ospedale assieme alle realtà locali, ribadisce la necessità e l’urgenza di garantire un presidio di base previsto dalla rete ospedaliera regionale. “In questa mobilitazione a difesa di una struttura fondamentale – prosegue Patti – continueremo con le iniziative di pressione nei confronti della Regione affinché venga di fatto ripristinato un diritto per i cittadini”. Per la Cgil rimane centrale la riqualificazione dell’offerta sanitaria pubblica nel territorio messinese anche con le ulteriori strutture sanitare di prossimità previste dal Pnrr.