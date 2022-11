Condrò – Condrò si è tinto di rosa. Una iniziativa molto importante quella che si è svolta ieri nel Comune di Condrò, giudato dal Sindaco Giuseppe Catanese, e che ha visto coinvolte tante donne.

Anche il piccolo centro della Valle del Mela infatti ha aderito all’iniziativa LILT for Women – Campagna Nastro Rosa, che durante questi mesi ha visto tante donne accostarsi a screening senologici gratuiti in tutta Italia. La LILT è la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori.

Anche il Comune di Condrò, grazie all’impegno dell’Assessora Pitrone e della Consigliera Bruno, ha aderito all’iniziativa. Ieri quindi tante donne condronesi si sono sottoposte ad una visita senologica gratuita.

“Ringraziamo il dott. Spadaro e la dott.ssa Alessi, per la consueta disponibilità -hanno dichiarato dall’Amministrazione- e per la professionalità messa a disposizione di una così importante iniziativa di prevenzione. Un grazie all’assessore Pitrone e alla consigliera Bruno per l’impegno profuso nell’organizzare l’evento.”