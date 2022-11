Una nuova avventura per gli alunni della Scuola Primaria di Villafranca Tirrena. Si riprende un’attività importante per la biblioteca intitolata a “Carmelo Santalco” e per le famiglie, ovvero il Progetto di Lettura.

L’obiettivo del progetto è dare un’idea della biblioteca ai bambini, viverla in toto come momento di aggregazione, di condivisione. Una realtà tutta da vivere, un tour guidato in biblioteca per conoscere il lavoro del bibliotecario (illustrazione della fase di catalogazione, collocazione, ricerca, prestito e consultazione).

Alla scoperta della biblioteca comunale Santalco di Villafranca Tirrena da parte dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie – a dirlo è l’assessora alla cultura Gianfranca Alessi – per conoscerne gli spazi, funzioni e possibilità di fruizione e conoscere anche l’identità e le funzioni della biblioteca comunale. Le operatrici con la loro verve stanno contribuendo ad avvicinare sempre più bambini e bambine al mondo del libro in modo originale e divertente. L’iniziativa ha la finalità di consolidare la sinergia tra biblioteca e scuola al fine di un positivo riscontro delle nuove generazioni nella società dei saperi attraverso la l’amore e il desiderio della lettura. I pomeriggi in biblioteca saranno fondamentali anche per la socializzazione, lo sviluppo delle idee, il soddisfacimento della curiosità e la ricerca di informazioni, la raccolta delle stesse in modalità condivise e la promozione dell’interesse per la lettura.

“Siamo le bibliotecarie Ada, Calogera ed Agatha della Biblioteca Carmelo Santalco di Villafranca Tirrena, in occasione delle visite scolastiche che stanno avvenendo in questo periodo, ci stiamo impegnando a divulgare il nuovo concetto di biblioteca, non più il vecchio stereotipo di solo prestito e sala lettura bensì una biblioteca moderna al passo con i tempi che si ramifica e diventa un tutt’uno con altre biblioteche della provincia di Messina attraverso internet, una biblioteca digitalizzata. In occasione di tali visite spieghiamo ai ragazzi in quanti è quali settori è suddivisa la biblioteca, cosa avviene ad un libro dal momento che entra al momento che viene messo a scaffale, (tutti i passaggi lavorativi un maniera grosso modo dettagliata); la differenza tra scambialibro e prestito; come avviene l’iscrizione, il prestito e la restituzione del libro; gli orari di apertura di essa con eventuali aperture speciali in occasioni di progetti, come l’attuale INTERNATIONAL GAMES MONTH.

Rinnoviamo la gioia della ripresa delle attività con i ragazzi, interrotta purtroppo da lungo tempo, ed invitiamo loro a riprendere da dove eravamo rimasti.”