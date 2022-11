Mirto – La Terza Direzione – Viabilità Metropolitana della Provincia Regionale di Messina ha autorizzato la consegna dei lavori di manutenzione e di messa in sicurezza, riferiti all’itinerario stradale Strada a scorrimento veloce Mirto Due Fiumare – Rocca di Capri Leone.

L’impresa, che dovrà occuparsi dell’esecuzione degli interventi nell’arteria stradale interessata, e il Direttore dei lavori dovranno presentarsi domani mattina alle ore 10:00 sui luoghi, per la formale consegna dei lavori.

Il progetto esecutivo della manutenzione e messa in sicurezza della scorrimento veloce era stato redatto dai Geom. Letizia e Mangano, in data 16 Marzo 2020, e poi è stato approvato il 10 Giugno 2021. Il 28 Febbraio 2020, invece, erano stati istituiti l’Ufficio di progettazione e l’Ufficio della direzione dei lavori, con la scelta dei Geom. Letizia e Mangano; il Geom. Antonino Letizia ricopre la funzione di Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in fase esecutiva, mentre il Geom. Carmelo Mangano svolge i compiti di Direttore operativo e Ispettore di cantiere. La scelta di iniziare i lavori dipende dalla scadenza dei tempi, per l’ultimazione e la rendicontazione della spesa, prevista per il 31 Dicembre 2023.