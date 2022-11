Messina – Comincerà il 18 novembre prossimo l’udienza davanti alla terza sezione penale per l’ultimo passaggio giuridico prima che diventi definitivo il giudizio sulla vicenda dei cosiddetti “furbetti del cartellino”.

Dipendenti che si assentavano durante l’orario di lavoro al comune di Furci Siculo. Davanti la Terza Sezione penale della Cassazione si terrà l’udienza per il terzo grado di giudizio, che vede imputati nove impiegati accusati di essersi allontanati dal posto di lavoro senza timbrare il badge, aver affidato a colleghi la timbratura del proprio tesserino oppure di aver lasciato il Municipio digitando un codice di uscita per motivi di servizio, senza però autorizzazione preventiva.

A svelare cosa succedeva sono stati gli agenti della polizia di stato di Taormina che nel novembre del 201 fecero scattare un blitz al Municipio e notificarono 65 misure cautelari. Le prime due sentenze hanno visto in primo grado, nel novembre 2020, decidere 20 condanne (pene sospese), 33 assoluzioni e 6 assoluzioni parziali mentre in Appello, lo scorso dicembre, la Corte presieduta dal giudice Francesco Tripodi (a latere Daria Orlando e Luana Lino) ha confermato 11 condanne e ha rideterminato la pena per tre imputati. Nove di loro non si sono fermati e hanno deciso di ricorrere in Cassazione.