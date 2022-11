È stato presentato a Ficarra, nella sala di Palazzo Milio, il progetto “living Lab – Turismo e cultura” del GAL Nebrodi Plus.

Presenti all’evento, tra gli altri, il Sindaco Basilio Ridolfo, il presidente del GAL Nebrodi Francesco Calanna, il primo cittadino di Raccuja Ivan Martella ed il docente universitario dell’ateneo di Messina professor Massimo Villari.

Presente anche Antonello Mineo presidente di Meccatronica che, insieme alla fondazione Presti, ha dato vita al progetto.

Living Lab Turismo e Cultura a Ficarra è stato finanziato con circa 500 mila euro ed intende valorizzare le risolse culturali del territorio, siano esse materiali o immateriali, attraverso azioni di formazione di guide, interpreti dell’hinterland e la progettazione di un Eco Museo dei Nebrodi.

Come per quello presentato qualche giorno fa a Capo d’Orlando, anche il living lab di Ficarra si avvale di altre collaborazioni e, nello specifico, dell’Università degli studi Messina, la Rete d’Imprese “Polo Meccatronica Valley, i Comuni di Ficarra e Raccuja e della Fondazione Antonio Presti Fiumara d’Arte.

In totale sono tre i progetti Living Lab del GAL Nebrodi Plus per cui sono stati pubblicati i i decreti di finanziamento dell’assessorato regionale alle attività produttive, riguardano tre laboratori , per processi di innovazione sociale e rilancio delle imprese.

Oltre a Capo d’Orlando e Ficarra anche il progetto “Agroalimentare Plastic Free”, che vede il Gal Nebrodi Plus insieme a Università di Messina, “Science4Life”, i consorzi “Provola dei Nebrodi DOP” e “Tutela Salame S. Angelo IGP”, il consorzio intercomunale “Tindari – Nebrodi” di Patti e la Federazione Agricoltori Siciliani e pone tra gli obiettivi la realizzazione di un bio-packaging innovativo ottenuto dal trattamento di scarti e sottoprodotti del settore lattiero caseario.