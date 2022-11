Rometta – Rometta è un comune unito. A dimostrarlo sono non solo le numerose attività poste in essere con ampia partecipazione, ma anche i risultati portati a casa e testimoniati dalla terza relazione sullo stato di attuazione del programma.

Tale relazione è stata portata in Consiglio Comunale e discussa dal Sindaco Nicola Merlino. Dalla riduzione delle indennità di carica al servizio civico. Vi avevamo parlato in questo articolo (clicca qui per leggere) dei punti essenziali contenuti nella relazione.

In sede di Civico Consesso l’importante documento ha ricevuto il plauso in modo particolare dei due capigruppo. Da una parte Alessandro Nava, capogruppo di maggioranza, dall’altro di Enrico Etna facente parte di “Sicilia Futura per Rometta”. Enrico Etna, insieme a Peppe Rizzo, hanno espresso parole di apprezzamento verso la relazione. Un lavoro sinergico quello tra maggioranza e opposizione, che non si traduce in un’alleanza politica, ma in un voler mettere al centro la crescita costruttiva di Rometta.

“Desidero ringraziare i consiglieri comunali tutti intervenuti al consiglio comunale. -ha dichiarato il Sindaco Nicola Merlino- In particolare, i due capigruppo, Enrico Etna ed Alessandro Nava, per le parole di grande apprezzamento che hanno voluto esprimere nei confronti dell’azione e dei risultati conseguiti dall’amministrazione comunale.”

La terza relazione di Merlino si compone di 159 pagine che descrivono tutte le attività poste in essere in sinergia con il Civico Consesso e la squadra di Assessori che tanto si spende per Rometta.