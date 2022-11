Spadafora – Si entra nel vivo dei festeggiamenti per San Martino. Tante le iniziative portate avanti nei comuni della costa tirrenica. In modo particolare Spadafora è particolarmente immersa in questo clima gioioso in quanto San Martino è patrono della frazione denominata appunto San Martino.

“Carissimi fratelli e sorelle – annunciano Mons. Alessandro Lo Nardo e Padre Gioacchino – con gioia, ci ritroviamo insieme per ringraziare il Signore per il dono del nostro santo Patrono San Martino. Innamorato del Signore nella sua vita ha annunciato il Vangelo con parole e opere. La sua vita e il suo esempio ci aiuti a riscoprire la bellezza della nostra vocazione alla santità, che si realizza nell’impegnarci con zelo a servire Dio, amando i nostri fratelli A tutti un sincero augurio di buona festa!”

Domani nella frazione di Spadafora si entra nel vivo dei festeggiamenti. Alle ore 8.00 l’intera comunità sarà svegliata dal solenne scampanio e dagli spari a salve. Alle 10.30 la Santa Messa e alle 12.00 ancora spari a salve e scampanio. Alle 16.00 il simulacro di San Martino muoverà dalla chiesa per le vie del Paese. Al rientro sarà celebrata la messa.

Il giorno successivo, sempre nella frazione di San Martino, si terrà una grande manifestazione organizzata dall’Associazione 11 novembre. “Sapori e Tradizioni” si svolgerà sabato 12 a partire dalle ore 20.00. Oltre la degustazione dei prodotti tipici locali ci sarà tanta musica folk. Si esibiranno degli artisti di strada e ci sarà una mostra artigianale artistica e micologica.

Anche Venetico si appresta a festeggiare San Martino. Domani 11 novembre alle 18.00, alla Lute di Venetico, ex Condor. A portare i loro saluti saranno il Sindaco di Venetico Francesco Rizzo, la Presidente Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto Mirella Cirilli e la responsabile della Lute di Venetico Nella Trimarchi. Seguiranno delizie gastronimiche. Ad allietare la serata la musica dei Malanova e le poesie di Cetti Perrone.