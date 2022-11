Galati Mamertino – E’ stato approvato dalla Giunta Comunale di Galati Mamertino, con la Delibera n. 219 del 4 Novembre 2022, lo schema di Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tenuta dell’Albo delle Associazioni.

Il Regolamento viene attuato, in quanto è ferma convinzione del Comune galatese rafforzare l’associazionismo locale come una ricchezza da salvaguardare e come un elemento necessario da valorizzare, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità.

Lo schema di Regolamento è costituito da 13 articoli e viene pubblicato e depositato, presso la Segreteria Comunale per almeno 10 giorni, allo scopo di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche e integrazioni prima della discussione in Consiglio Comunale. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo Comunale tutte le Associazioni senza fini di lucro, qualunque sia la loro forma giuridica assunta (Comitato o Onlus), regolarmente costituite in base al Codice Civile e alle normative vigenti in materia. Le Associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio comunale e svolgere all’interno del Comune attività di rilevante interesse sociale per l’Amministrazione Comunale;

– costituzione dell’Associazione da almeno 6 mesi;

– numero di soci congruo, in relazione alle attività e alle finalità svolte dall’Associazione;

– abbiano un ordinamento/organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti, i cui membri non percepiscano compensi e siano rinnovabili tramite elezioni;

– essere Associazione senza fini di lucro, apartitica e apolitica.

La domanda di iscrizione all’Albo deve indicare: la denominazione e l’eventuale acronimo dell’Associazione, l’eventuale codice fiscale o partita Iva dell’Associazione, l’indirizzo e i recapiti della sede legale e della sede operativa, il nominativo del legale rappresentante, l’indicazione dell’ambito di attività dell’Associazione, la data di costituzione dell’Associazione. L’iscrizione all’Albo delle Associazioni è disposta con un atto del Responsabile del primo settore amministrativo, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

“E’ intenzione mia e di tutta l’Amministrazione Comunale valorizzare le tante realtà associative presenti nel territorio comunale, – afferma a riguardo il Sindaco galatese Vincenzo Amadore – soprattutto quelle più numerose e dinamiche; tutto ciò in modo da ridare ancora più slancio all’attività delle Associazioni, come la Banda Musicale “G. Verdi“, le Associazioni sportive e tante altre, che possano contribuire a rendere più vivo il nostro paese. Ho voluto portare in Giunta Comunale, per poi passarlo anche in Consiglio, questo Regolamento. L’obiettivo dello schema di Regolamento è quello di rilanciare ancora di più il turismo e abbiamo voluto presentarlo, per rafforzare maggiormente il rapporto tra Amministrazione e Associazioni, e realizzare e incentivare al meglio gli eventi culturali e i momenti ricreativi”.