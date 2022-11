Una scossa di terremoto 5.7 ha scosso il centro Italia alle 7.07. L’epicentro in mare, a una profondità di 8 km, al largo delle coste pesaresi, nelle Marche.

La grande scossa, la più grande degli ultimi 90 anni, è stata seguita da altre 30 scosse di assestamento in due ore. Le principali di magnitudo 4.0, 3.4 e 3.1. Squadre di Vigili del Fuoco stanno verificando staticità e agibilità di edifici e valutando eventuali danni. Si segnalano crepe nelle pareti nella zona di Ancona, crollo di calcinacci e ascensori bloccati.

Tanta paura tra la popolazione, molti sono scesi in strada. Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale sulla Adriatica per sospetti danni ai binari. Scuole chiuse in molte città. La scossa è stata sentita anche a Roma, Firenze, Bologna e nel Nord Italia fino al Trentino e in Friuli Venezia Giulia.

Il Capo della Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio, ha escluso la possibilità di un possibile evento tsunami, ma ha evidenziato che comunque è partito il sistema allertamento internazionale con i paesi limitrofi.