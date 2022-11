Partecipato Consiglio Comunale aperto su presente e sul futuro dell’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto. Grande assente la rappresentanza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Così il dibattito in aula si è svolto tra le parti presenti davanti a un folto uditorio.

Presenti Consiglieri Comunali, Assessori, il sindaco Pinuccio Calabrò, i sindaci del Distretto D28 con il Presidente Eugenio Aliberti (Rodì Milici) insieme a Carmelo Pietrafitta (Mazzarrà Sant’Andrea), Salvatore Buemi (Assessore in rappresentanza del Comune di Novara di Sicilia), Felice Germanò (Furnari), Giuseppe Mandanici (Castroreale), Antonino Genovese (Falcone), Filippo Bonansinga (Merì) e Bartolo Cipriano (Terme Vigliatore). Immancabile la presenza del Comitato pro Ospedale che, negli ultimi anni, sta conducendo una continua azione di pungolo. Hanno partecipato anche rappresentanti sindacali. Tutti meno che l’Asp, appunto.

Prima dell’inizio dell’incontro, proprio il Comitato Civico Spontaneo e le associazioni a supporto hanno diffuso un comunicato alla stampa, lanciando una petizione con raccolta di firme online e in presenza presso le sedi delle associazioni. Venerdì prossimo saranno inoltre annunciate, nel corso di una conferenza stampa presso la Sede della Pro Loco, le iniziative che saranno successivamente realizzate. Intanto, per aderire alla petizione in maniera “smart”, è possibile farlo al link https://www.change.org/p/difendiamo-la-sanit%C3%A0-pubblica-riapriamo-l-ospedale-di-barcellona-p-g .

Il Comitato Civico, rivendicando il Diritto alla Salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione, ha inoltre evidenziato come il “Cutroni Zodda” sia l’unico Ospedale della Nazione rimasto interamente destinato a Covid Hospital per pazienti non gravi. Nel resto d’Italia, invece, sono state eseguiti i necessari correttivi per i percorsi separati. Proprio per questo è stata sollecitata e ribadita la necessità di portare a compimento la piena rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero a partire dal 1 gennaio 2023 con le ulteriori opere previste dal PNRR SANITA’ relativamente alla cosiddetta sanità di prossimità che prevede la realizzazione di casa di comunità, centri di salute mentale, consultori altamente professionalizzati, telemedicina e centri operativi sanitari.

I Consiglieri Comunali, dal canto loro, hanno stilato e approvato un lungo documento che hanno indirizzato al Presidente della Regione Siciliana, al Direttore del Dipartimento regionale per le attività sanitarie, Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, al Presidente del Distretto sanitario D28 e al Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Hanno ricordato il progressivo depotenziamento del “Cutroni Zodda” negli anni a fronte di un bacino di utenza di 100 mila abitanti e “senza che questa attività sia mai stata compensata da un incremento dei servizi sanitari territoriali di prossimità né, soprattutto, da un reale potenziamento dell’Ospedale Fogliani di Milazzo, che non è mai stato dotato di attrezzature, reparti e personale idonei a garantire il diritto alla salute di un vasto bacino di utenza”.

Passaggio importante e quantomai necessario quello relativo a una pericolosa ricaduta dei disservizi in gravissimi rischi per l’incolumità dei cittadini, specie per l’emergenza-urgenza. I Consiglieri spiegano che “vi sono tutti i presupposti, normativi e finanziari, per garantire la permanenza e l’efficienza del nostro Presidio ospedaliero e dare risposte quantomeno più adeguate alla domanda di salute di una così vasta area territoriale”.

Il decreto dell’Assessore regionale alla Salute del 11 gennaio 2019 prevede che il Cutroni Zodda sia “Presidio ospedaliero di base”, dotato di un Pronto Soccorso autonomo e di tutta una serie di reparti a supporto che, in ottica di complementarietà e continuità con il D.E.A. di I livello dell’ospedale Fogliani di Milazzo, garantisca in regime di emergenza-urgenza la stabilizzazione clinica del paziente, procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici e, infine, ricovero oppure trasferimento al D.E.A. di riferimento. Lo stesso decreto assessoriale, all’art. 2, impone alle Aziende Sanitarie Provinciali di “ottemperare alle disposizioni programmatiche” rispettandone il cronoprogramma. Il 2 marzo 2020 l’Asp recepiva le disposizioni del decreto, dando atto che,

delle diverse Unità Operative previste, solo l’attivazione di alcune era legata al reperimento di quella che viene definita “massa finanziaria”. In particolare, sarebbero state di pronta attivazione: il Pronto Soccorso, le UU.O0.CC. di Medicina generale e di Neurologia, le UU.OO.SS. di Cardiologia, di Malattie infettive, di Chirurgia Generale, di Radiologia, di Anestesia, di Patologia clinica.

“Ad oggi, però – proseguono i Consiglieri – i vertici dell’Azienda sanitaria risultano ancora inadempienti rispetto a quanto previsto, violando apertamente le disposizioni del vigente decreto di riordino della Rete ospedaliera e dello stesso Atto aziendale dell’ A.S.P. 5 di Messina, non solo per non avervi dato attuazione, ma anche per aver adottato ripetutamente provvedimenti che vanno in direzione opposta, trasferendo altrove personale medico e paramedico in servizio al Cutroni Zodda. Altrettanto illegittimo e grave è, poi, il fatto di aver mantenuto la destinazione del Presidio a Covid Hospital – a quanto pare l’unico mantenuto in tutta Italia – ed il fatto di non aver creato – anche in questo caso sembrerebbe essere l’unica Azienda in Italia – i posti letto dedicati ai contagiati Covid-19 in ogni reparto dei Presidi in provincia di Messina (c.d. nuvole o bolle).

Ad oggi, quindi, sul territorio di competenza dell’A.S.P. di Messina, oltre ad una adeguata ed efficiente rete di emergenza-urgenza, mancano i reparti che avrebbero dovuto essere in funzione a Barcellona e mancano, soprattutto, i relativi posti letto, pari a 110, con enorme pregiudizio non solo per i cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto, ma di tutta la provincia”.

Il Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha deprecato l’assenza dei vertici dell’Asp di Messina che, non hanno presenziato alla seduta consiliare aperta di ieri sera “sottraendosi al confronto e mancando di fornire i dovuti chiarimenti rispetto a quelle che, oggi più che mai alla luce di tale atteggiamento,

appaiono ingiustificabili omissioni”.

Inoltre, compattandosi al di là delle insegne politiche, i Consiglieri Comunali hanno invitato e diffidato il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Messina “e chiunque altro vi sia tenuto a dare immediata attuazione a quanto previsto dalla vigente Rete ospedaliera regionale, riservandosi di notiziare dell’eventuale ulteriore inerzia le competenti Autorità”; chiesto al Presidente della Regione Siciliana “di volersi attivare al fine di verificare le ragioni dei ritardi e delle omissioni evidenziate, assumendo ogni più opportuna determinazione al fine di garantire l’effettività del diritto alla salute nel comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto ed il rispetto dei provvedimenti di legge e regolamentari in vigore”; invitato ed impegnato il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, quale massima autorità sanitaria locale, nonché componente della Conferenza dei Sindaci, organo consultivo dell’Azienda sanitaria, “a svolgere attività di stimolo e vigilanza per la realizzazione del previsto Presidio ospedaliero di base a Barcellona Pozzo di Gotto”; invitato il Presidente del Consiglio Comunale a istituire “un tavolo tecnico permanente per impulso e monitoraggio delle attività finalizzate alla piena attuazione del piano sanitario regionale del distretto di Barcellona Pozzo di Gotto”.