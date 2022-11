Scendono tutti dalla Geo Barents. Dopo una giornata di colloqui con psicologi e visite mediche, è giunta al decisione di far sbarcare tutti i migranti.

L’annuncio è stato dato dal campo missione Juan Matias Gil: “Le autorità ci hanno fatto sapere che per tutti è stato disposto lo sbarco immediato, le operazioni inizieranno subito. Tutti quanti lasceranno la nave come avrebbero dovuto fare da giorni. Questo è un grande sollievo soprattutto per loro”. “My life is back, my life is back”, ripete un ragazzo dopo essere sceso dalla nave. Chiamerà la madre per dirle che è sano e salvo, ancora vivo dopo la lunga traversata.

L’équipe medica ha poi raggiunto la Humanity1, dove i 35 naufraghi a bordo rifiutano cibo e acqua: “Se bisogna essere malati per poter entrare in Europa, adesso faremo di tutto per esserlo”. Sperano che anche per loro l’odissea possa finire presto.

Duro il direttore delle operazioni Till Rummenhohl: “Da cittadino europeo mi vergogno perché è un’aperta violazione dei basilari diritti umani, delle normative internazionali. È stato fatto un bieco gioco politico sulla pelle di persone vulnerabili e questa non è una vergogna solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa che da anni si rifiuta di trovare una soluzione”.