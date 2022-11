Torregrotta – Ancora atti vandalici, ancora in un parco giochi. Continua l’escalation di atti vandalici verso beni di cui fruiscono principalmente i bambini. É di qualche settimana fa la notizia della distruzione di giochi in due parchi a Pace del Mela. Stasera stesso scenario a Torregrotta.

A darne notizia, con non poco rammarico, l’Assessore Raffaele Nastasi che, con tanto di documentazione fotografica, documento l’ennesimo scempio.

Scenario dell’evento il parco giochi di Piazza Unità d’Italia. Già qualche mese fa c’erano stati degli atti vandalici nello stesso luogo. Oggi a essere preso di mira un’altro intrattenimento per bambini.

“Grazie a chi, ancora una volta, distrugge un bene comune, un bene di tutti! Un altro gioco nel parco giochi di piazza Unità d’Italia” ha dichiarato l’assessore Nastasi. Celermente l’Amministrazione ha provveduto a mettere un nastro segnaletico per evitare che qualche bimbo si possa tagliare in attesa che venga sistemato.

Parole cariche di rabbia quelle dell’Assessore, che si trova a far fronte all’ennesimo gesto che va assolutamente condannato: “Sono sdegnato, ci lamentiamo spesso che le cose non vanno ma non facciamo niente affinchè quel poco che abbiamo di buono venga tutelato e valorizzato”.