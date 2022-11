Longi – Sono stati presentati ufficialmente gli 8 artisti, che si esibiranno in vari spettacoli l’11 e il 12 Novembre durante l’evento “Longi Buskers“, che si svolgerà in diverse location del paese longese e sarà caratterizzato da cibo e musica e dalla presenza di giullari, sputafuoco, giocolieri e trampolieri.

L’evento “Longi Buskers” viene organizzato dal Comune di Longi, nell’ambito del progetto “Ospitalità Diffusa“, e dal direttore artistico Alex Russo, il quale ha espresso tutta la sua emozione per questa manifestazione.

Si parte Venerdì 11 Novembre con gli spettacoli “Lumie” di Francesco Mirabile, “Alla ricerca della bolla perduta” con Miss Magic Bubble, “Aporia” con Giorgioliere e “Il secondo elemento” con Marco Ape. “Lumie” è un invito alla natura, dove tutto viene raccontato attraverso i limoni; limoni che rimbalzano, che volano e che esplodono. Si assisterà a uno stile tutto contemporaneo, per rivivere i sapori mediterranei di una terra antica ed esotica, come quella dell’isola della Sicilia. “Alla ricerca della bolla perduta” è uno spettacolo che alterna l’intramontabile fascino e poesia delle bolle di sapone alle sottili e audaci tecniche del clown, alla scoperta di un sentimento che non dovrebbe scoppiare mai. Ci saranno una miriade di bolle, un ballo inaspettato e continui fallimenti, nel disperato tentativo di catturare ciò che da tempo ha perso. “Aporia” sarà un incontro con l’arte di strada, partendo dallo studio delle tecniche classiche, attraverso un processo di ricerca e modernizzazione, tra un’esilarante interazione con il pubblico e l’altra. Giorgioliere porterà in scena una fusione di esclusivi e stupefacenti numeri di giocoleria sperimentale ed equilibrismo. “Il secondo elemento”, invece, è una vera e propria escalation di fiamme; si va dalla danza, con l’utilizzo di poco fuoco, alla manipolazione delle fiamme attraverso numeri di fachirismo e di mangiafuoco. L’evoluzione si articola tramite bastoni infuocati, per finire con un esplosivo finale di sputa fuoco “acrobatico”.

Sabato 12 Novembre, invece, si esibiranno Russo Logiullare, Agata Leale, Monsieur Mario Barnaba e Red One Duo. Rosso Logiullare rappresenterà lo spettacolo medievale di circo e teatro di strada “Il mio amico Merlino“; è un esaltante giullare di corte, che si diverte a mostrare il suo giubilo e sollazzo, spacciandosi per il più grande suonatore di flauto di tutti i tempi. Un giorno, durante le sue consegne, farà un incontro straordinario, quello di vedere Mago Merlino che gli cambierà la vita. Agata Leale sarà presente con lo spettacolo di bolle di sapone “Eterea“, che non è semplicemente uno spettacolo di bolle giganti. L’artista si servirà nei più svariati modi di questi arcobaleni tondi, effimeri e colorati, allo scopo di creare uno scenario onirico, magico e poetico. Mario Barnaba darà vita allo spettacolo comedy show “In valigia”; Monsieur Barnaba è un giocoliere, anzi il giocoliere più bravo del mondo, abile nel destreggiarsi con i più insoliti attrezzi. Si esibirà con polli di gomma, spazzoloni per l’igiene dei sanitari, sturalavandini e altre curiose cianfrusaglie, senza comunque tralasciare le classiche palline, i palloni e le clavette. Infine i Red One Duo rappresenteranno lo spettacolo “Di pezza“, in cui due giocattoli, una bambola e un soldatino si ritrovano in una vecchia casa. Per i due protagonisti ci sarà un’avventura tragicomica, nel tentativo di creare insieme una dimensione quotidiana, come solo due giocattoli potrebbero intenderla.