Il tanto atteso Consiglio Comunale di Capo d’Orlando ha approvato, intorno alle 17.45, il Bilancio di Previsione 2021/2023 con i 10 voti della maggioranza (assente il consigliere Fabio Colombo). La minoranza (Assente il consigliere Giuseppe Truglio) ha espresso parere sfavorevole.

È stato un dibattito molto accesso ed, a tratti, ha mostrato anche una buona competenza in materia economico finanziaria da parte del Consiglio Comunale. Tutto è cominciato intorno alle 10 di questa mattina con l’anticipazione del punto “Approvazione del piano tariffario del servizio idrico e del regolamento comunale per la concessione dell’acqua potabile” che è stato discusso ed approvato.

Approvato anche il DUP ed programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023.

Successivamente si è passati all’atteso bilancio di previsione.

Nelle dichiarazioni di voto il consigliere Emiliano Amadore ha dichiarato che “Il Bilancio è frutto di un duro lavoro degli addetti e rappresenta un punto di partenza per il piano di riequilibrio finanziario. Abbiamo l’opportunità di poter riavviare un importante impulso per il nostro paese. Ognuno deve fare la propria parte per dimostrare ai cittadini con i fatti e non con le parole quanto amiamo questo paese e per questo motivo il gruppo di maggioranza esprime parere favorevole”.

È stato il consigliere Renato Mangano ad esprimere parere sfavorevole sul punto in questione dichiarando che il gruppo “CambiAmo Capo è scontato che voti a sfavore di questo bilancio. Se oggi si parla di piano di riequilibrio per ripianare il disavanzo di 44 milioni di euro è in gran parte merito del nostro gruppo che dal 2019 si occupa di questo. Motiviamo il nostro voto contrario perché rispettoso della normativa nazionale della circolare n. 33 2022 ma soprattutto per quello che il collegio dei revisori aveva riferito senza emettere parere”.

A chiusura di Consiglio Comunale sono stati anche tratti i seguenti punti iscritti all’ordine del giorno.

Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018

Approvazione bilancio consolidato dell’esercizio 2019

Approvazione bilancio consolidato dell’esercizio 2020

Alle 18.06 il Presidente del Consiglio Comunale Cristian Gierotto ha dichiarato sciolta la seduta