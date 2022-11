Avevano rubato uno scooter Piaggio Liberty dal centro abitato di Taormina. Nei guai sono finiti due minori, arrestati dai Carabinieri e dalla Polizia con l’accusa di rapina impropria in concorso.

I Militari dell’Arma erano stati allertati da una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa da parte di un cittadino che segnalava movimenti sospetti in una via del Centro Storico. Sulla base delle prime indicazioni, i Carabinieri individuavano e bloccavano uno dei due giovani in procinto di allontanarsi a bordo di un Piaggio Liberty, asportato pochi istanti prima nel centro abitato. Il giovane, alla vista dei Carabinieri, abbandonava lo scooter in strada e tentava di darsi alla fuga opponendo resistenza, venendo comunque bloccato.

Contestualmente gli agenti del Commissariato bloccavano un altro minore della provincia di Catania. La perquisizione sui due consentiva di rinvenire e sequestrare attrezzi e materiale vario utilizzato verosimilmente per la forzatura del motociclo che stavano cercando di asportare.

I due minori sono stati pertanto arrestati in flagranza di reato per l’ipotesi di rapina aggravata e, su disposizione della Procura dei Minori di Messina, sono stati condotti presso il Centro di prima accoglienza di Catania. Al termine dell’udienza, tenutasi in data odierna, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto il collocamento dei minori in comunità.