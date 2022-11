Per festeggiare la Giornata Mondiale della Gentilezza, a Messina, si è svolta la Passeggiata della Gentilezza voluta dall’ambasciatrice della gentilezza Katia Gussio ed organizzata dalla dirigente dell’istituto comprensivo Enzo Drago di Messina Virginia Ruggeri.

Il corteo formato dai bambini della prima, della terza e della quarta sezione del plesso Principe di Piemonte, insieme alle insegnanti Nunzia Parisi, Franca Ammendolia, Paola Arria Roberta Faustini, Daniela Ruggeri, Antonella Montana, Stefania la Galia, Cettina Arestia e Susanna Abate, è partito dal plesso Principe di Piemonte per concludersi presso la Villa Dante. Per l’occasione i bambini hanno indossato una maglietta viola tinta con le mani preziose della maestra Nunzia e da una idea della maestra Franca hanno preparato il biscotto della gentilezza, hanno anche colorato il fiore delle parole gentili e hanno donato il tutto a coloro che incontravano durante questa passeggiata: anziani che giocavano a carte mamme sedute sulle panchine a cullare passeggini, giovani che facevano footing, operatori ecologici che tenevano pulita la villa, poliziotti municipali che garantivano l’ordine.

I bambini con le loro maestre durante la passeggiata hanno intonato le canzoni sulla gentilezza e indirizzato filastrocche con le parole gentili a tutti coloro che incontravano.

Una bella iniziativa portata avanti dalla sinergia delle insegnanti del plesso principe di Piemonte che sono sempre attive e pronte ad accogliere proposte per rendere sempre più accattivante l’offerta formativa rivolta ai propri alunni. I bambini hanno voluto rammentare agli adulti che la gentilezza passa dalle piccole cose: un semplice fiore colorato può veicolare un messaggio e ricordare a tutti che, come cita il

Daila Lama, “è sempre possibile essere gentili”.

L’iniziativa vuole promuovere piccoli gesti d’amore e generosità e sensibilizzare i bambini alla comprensione reciproca, all’importanza dell’altro ma soprattutto a quanto sia importante donare. A volte infatti è sufficiente un sorriso o un saluto al momento giusto per farci sentire meno soli, più vicini o più felici. Le scritte sui fiori che vanno da un semplice grazie, buongiorno, scusa, ci devono far riflettere sull’effetto che hanno sull’umore le parole gentili, che possono essere come una carezza al cuore.

La gentilezza ha il grande pregio di unire tutte le età e tutte le etnie e l’istituto comprensivo Enzo Drago ne è un ottimo esempio. È stato infatti premiato dall’istituto Italiano della donazione per avere partecipato al concorso “Donare mi dona” piazzandosi al secondo posto con il video “Doniamo gentilezza per vivere in un mondo di pace”.

Le insegnanti dell’ Istituto Enzo Drago inoltre, hanno ideato un simpatico ed originale Alfabeto della Gentilezza in lingua siciliana. Educare alla empatia, alla pace e alla gentilezza ha un’urgenza che mai prima di ora si era avvertita e la scuola in primis ha il dovere di realizzarla.

Crediamo ciecamente in una rivoluzione gentile, in grado di toccare il cuore delle persone stimolandole a tirare fuori il meglio da se stessi. La gentilezza infatti è la più dolce e delicata forma di educazione. Queste le parole delle insegnanti del plesso Principe di Piemonte di Messina.

L’Istituto comprensivo Enzo Drago di Messina, ha aderito alla rete” Insegnanti per la gentilezza”.

Il progetto inserito nel ptof ha come referente insegnante Katia Gussio che si occupa di condividere e rendere fattibili le varie attività inerenti il progetto “Costruiamo Gentilezza”.

Il progetto è stato ideato e portato avanti dall’Associazione culturale “Cor et amor” della provincia di Torino costituita il 22 settembre 2014. Nel 2019 con assemblea dei soci straordinaria viene trasformata in associazione di promozione sociale ente del terzo settore. La rete di insegnanti “Costruttori di Gentilezza” si prefigge durante l’anno scolastico di proporre azioni/attività anche innovative sulla gentilezza ed i valori che rappresenta rivolte agli alunni all’interno della scuola o alla comunità, all’esterno dell’ambiente scolastico, coinvolgendo i cittadini e le associazioni. I docenti operano nel contesto scolastico educativo, dall’ asilo nido all’ università prendendosi cura del benessere e della crescita di bambini e ragazzi sul sito web: https ://costruiamo gentilezza.org/ si possono conoscere le iniziative del progetto.