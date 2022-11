Torna far parlare di se la vicenda della mancata convocazione del consiglio comunale “aperto” ai cittadini a Sant’Agata Militello.

Su sollecitazione dei consiglieri Starvaggi, Puleo, Recupero, Sanna, Alascia e Franchina, l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica ha fissato in 30 giorni, dallo scorso 2 novembre, il termine utile per ricevere, dal segretario comunale, un rapporto sui fatti denunciati dall’opposizione.

La seduta consiliare in questione, che trattava i delicati punti all’ordine del giorno relativi, tra gli latri, i lavori del porto di Sant’Agata Militello e il Project Financing del cimitero, fu convocata per il 27 ottobre.

I consiglieri d’opposizione abbandonarono i lavori annunciando di inviare una lettera sia al Prefetto di Messina che all’Assessorato Regionale per valutare la condotta del presidente che aveva convocato l’ adunanza in forma ordinaria e non, come richiesto, aperto ai cittadini.