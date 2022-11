E’ l’ora di pranzo quando, all’aeroporto Internazionale “Falcone-Borsellino” di Palermo, arriva Mel Gibson. Selfie, autografi. Con i passeggeri e con i dipendenti dello scalo che saluta ufficialmente l’attore con un post sulla pagina social ufficiale.

Sembra che l’attore alloggerà all’Hotel delle Palme per una vacanza. Ma non si esclude la possibilità che si trovi in Sicilia per motivi lavoratori. L’attore premio Oscar è giunto sull’Isola insieme alla compagna Rosalind Ross, anche lei attrice e al loro figlioletto di otto anni.

“Benvenuto a Palermo all’attore premio Oscar Mel Gibson”. Si legge sulla Pagina dell’Aeroporto, mentre i fan di Mel Gibson passeggiano per il centro storico, sperando di riuscire a incontrarlo. A