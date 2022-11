Messina – Due condanne a 16 anni per Rosario Grillo e 14 anni per Giovanni D’Arrigo sono state decise dalla seconda sezione penale presieduta dal giudice Maria Eugenia Grimaldi nell’ambito della processo per il tentato omicidio Giuseppe Molonia.

Il 21 settembre 2019 a Bisconte i due spararono sette colpi di pistola calibro 7,65 ferendo Molonia all’inguine. Quest’ultimo fu trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte e operato d’urgenza. Nell’ambito del processo che ha visto la condanna a Grillo e D’Arrigo è stato condannato a 2 anni per favoreggiamento personale lo stesso Molonia, che non ha aiutato gli investigatori a risalire agli autori del tentato omicidio.

Le indagini dei carabinieri permisero di accertare che il mandante dell’agguato era Rosario Grillo, esponente di spicco del clan Mangialupi con alle spalle già una condanna per omicidio, mentre Giovanni D’Arrigo era uno degli esecutori materiale. Il pm Roberta La Speme aveva richiesto una condanna per entrambi a 18 anni. L’accusa contestata era di omicidio aggravato dal metodo mafioso, detenzione e porto abusivo di armi.