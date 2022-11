Galati Mamertino – La Giunta Municipale di Galati Mamertino ha adottato lo Schema di Regolamento comunale per l’utilizzo e la gestione del campo sportivo “Ducezio-Parafioriti“, composto da 24 articoli e da 1 allegato.

Il Regolamento punta a promuovere lo sport sia a livello agonistico che a livello amatoriale, visto che sul territorio comunale sono attive più squadre e associazioni sportive; infatti sono presenti il Città di Galati, formazione che milita nel Campionato di Prima Categoria (nella foto il match di Domenica scorsa contro l’OR.SA. Barcellona), la Mamertina, compagine che sta disputando il torneo di Terza Categoria, e il settore giovanile della New Eagles.

Gli impianti sportivi comunali saranno destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, tra cui: l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le scuole, l’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal CONI, l’attività motoria in favore dei disabili e degli anziani, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Sono competenti, in materia di impianti sportivi, tre organi: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Responsabile Comunale competente per la gestione del servizio. Il Consiglio Comunale deve espletare poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali l’individuazione degli indirizzi generali, per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini, l’approvazione degli schemi generali di convenzione e la determinazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti. La Giunta si occupa dell’aggiornamento e dell’adeguamento delle tariffe, e dell’individuazione degli elementi essenziali, per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi, che svolgono attività sportive. Infine il Responsabile Comunale deve provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti sportivi in relazione all’attività scolastica, al rilascio di concessioni in uso degli impianti e alla stipula di convenzioni con i gestori o i concessionari degli impianti.

Le società e le Associazioni, che intendono usufruire dell’impianto “Ducezio-Parafioriti“, sono tenute a presentare, all’inizio di ogni anno sportivo, una domanda in carta semplice all’Amministrazione Comunale, specificando per quali attività sportive e per quali periodi si intende utilizzare il campo e indicando il nominativo del responsabile dell’attività da svolgere. Ai fini dell’assegnazione dell’impianto, saranno tenute in considerazione le seguenti priorità: società che disputano i campionati regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria; società che svolgono attività di primo avviamento e promozionale allo sport, settori giovanili e attività di base; società che disputano campionati regionali di Seconda Categoria; società che giocano nei campionati provinciali di Terza Categoria.

Gli orari di utilizzo dell’impianto sportivo comunale, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste ed autorizzate. L’accesso all’impianto, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre che ai funzionari del Comune, per i controlli che ritengono di effettuare. E’ assolutamente vietato l’uso dell’impianto sportivo a coloro, che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.