Rometta – Un incontro molto importante quello che si terrà domani a Rometta. La Lega Anti Vivisezione (LAV), con il patrocinio del Ministero della Salute e del Comune di Rometta e con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Rometta, ha infatti organizzato “La Giornata della microchippatura gratuita”.

L’incontro si terrà domani, mercoledì 9 novembre, in piazza Padre Pio di Rometta Marea, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17. si avrà, in poche parole, la possibilità di mettere il microchip in modo totalmente gratuito a cani e gatti. Per informazioni ci si può rivolgere al Lav di Messina al numero 328.9546860.

Presenti alla manifestazione Beatrice Rezzaghi Responsabile Nazionale area Emergenza LAV e Alessandra Ferrari Responsabile Nazionale area animali familiari LAV. Ci saranno inoltre i volontari LAV della sezione di Messina: Flavia Raciti, Caterina Farsaci, Davide Mangraviti ed Elisa Donato. Non possono ovviamente mancare i patroni di casa, la Preside dell’Istituto Scolastico dott.ssa Emilia Arena e il Sindaco di Rometta Avv. Nicola Merlino.

Nel corso della manifestazione, a partire dalle ore 10,00, i volontari della LAV si intratterranno con i ragazzi della scuola media di Rometta, al fine di sensibilizzarli al rispetto della vita e del benessere dei nostri piccoli compagni …di viaggio (cani e gatti).