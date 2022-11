È andata deserta per la seconda volta la gara, celebrata all’Urega di Messina, per l’affidamento del servizio di intermediazione, ritiro, trasporto e conferimento a recupero fuori dalla Sicilia dei rifiuti indifferenziati prodotti nei 57 comuni della Srr Messina Provincia.

Il bando, per una base d’asta di 2.476.992,30 euro, prevedeva in particolare l’affidamento per un anno del servizio di trasferimento a recupero dei rifiuti indifferenziati dei 57 comuni della Srr in caso di difficoltà nel conferimento anche parziale negli impianti attivi in Sicilia.

Già lo scorso agosto la gara andò deserta, ed a questo punto, almeno per il momento, la Srr non riproporrà più il bando. Attualmente per i comuni che conferiscono a Trapani Servizi (28 della Srr Messina Provincia) il “sovvallo” viene gestito in convenzione con la Oikos di Catania. Per i comuni che conferiscono l’indifferenziato alla Sicula Trasporti di Lentini, invece, viene inviato all’estero come autorizzato della Regione.

Un quadro che, insieme all’aumento della percentuale della differenziata, secondo quanto riferito dalla stessa Srr, con il direttore generale Giuseppe Mondello, sembra poter essere gestibile ed evitare, almeno per il breve periodo, la crisi igienico sanitaria. FOTO: Archivio