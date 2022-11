Eclissi lunare totale nella giornata di oggi. Luna piena e rossa. E’ l’ultima del 2022 e non ce ne sarà un’altra per i prossimi 3 anni, considerando che la successiva è prevista per il 13 marzo 2025. La precedente nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorsi.

Il fenomeno purtroppo non sarà visibile in Italia. Mentre lo spettacolo si potrà ammirare da altre parti del mondo. Asia, Australia, Nord America, gran parte del Sud America, Pacifico, Atlantico, Oceano Indiano, Artico e Antartide. Il fenomeno ha avuto inizio alle 9,02 del mattino (ora italiana), mentre scriviamo sta raggiungendo il culmine e terminerà alle 14,56.

E’ possibile ammirarlo collegandosi su TimeandDate.com, on il Virtual Telescope Project o con il Grittith Observatory dalle 9.