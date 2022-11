Monforte San Giorgio – Vi avevamo già parlato del Progetto di Mobilità Erasmus “Blossom” al quale ha partecipato attivamente l’associazione Katabba di Monforte San Giorgio. La scorsa estate infatti, nell’Aula Consiliare del comune, era stata annunciata la missione operativa di ESSEI in Sicilia, durante la quale erano stati accolti gli ospiti e partner stranieri.

Adesso i soci dell’Associazione Katabba hanno ricambiato la visita e sono davvero voltai a Brixelles. Cosa hanno fatto? Hanno partecipato a questo progetto Erasmus. “Abbiamo stilato un manuale guida di internazionalizzazione di piccole associazioni come la nostra. -spiega a 98zero Rosa Formica Associata Katabba- Il manuale spiega come fa una piccola associazione di un comune, proprio come la nostra a promuoversi in Europa. Abbiamo fatto dei corsi di formazione online, i nostri partner in estate son venuti da noi e noi a settembre li abbiamo ragiunti in Bruxelles.”

Il progetto Blossom è un progetto internazionale al quale ha partecipato l’associazione Katabba e che ha come obiettivo principale quello di costruire opportunità di apprendimento per supportare piccole organizzazione per il multiculturalismo. In poche parole, in una visione molto più ampia e lungimirate, si tratta di apire gli orizzonti a possibili scenari europei. Nel caso del piccolo centro di Monforte potrà essere una scommessa, a lungo termine, per intraprendere un piano di internazionalizzazione. Crescere, migliorare, attirare anche potenziali ospiti stranieri.