San Marco d’Alunzio – Si è svolta Domenica 6 Novembre, nei Comuni di San Marco d’Alunzio e di Galati Mamertino, la commemorazione dei caduti in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Nel Comune di San Marco d’Alunzio la commemorazione è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale aluntina, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e la Parrocchia. Oltre ai bambini e ai ragazzi delle Scuole di tutti gli ordini dei plessi di San Marco d’Alunzio, accompagnati dai loro docenti, erano presenti il Sindaco Filippo Miracula, gli amministratori, il Parroco, il Luogo Tenente dei Carabinieri, la Polizia Municipale, il Corpo Musicale “Aluntium” e le famiglie aluntine, che hanno vissuto insieme ai loro figli questo importante momento civico e sociale.

L’Amministrazione Comunale di Galati Mamertino, guidata dal Sindaco Vincenzo Amadore, ringrazia quanti hanno contribuito alla realizzazione della cerimonia di commemorazione, nel ricordo dei caduti in guerra, affermando: “Ringraziamo il Parroco Don Vincenzo Rigamo, il Corpo di Polizia Municipale, la Dirigente del nostro Istituto Comprensivo Dott.ssa Santomarco, il corpo docenti, il Comandante e il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri, le autorità militari intervenute, l’Associazione Musicale “G. Verdi“, l’Associazione “Combattenti e Reduci“, il “nostro” Nino Serio per le foto e i video, i meravigliosi alunni che, con i loro interventi, ci hanno donato messaggi di pace e di speranza per il futuro, e tutti i cittadini presenti”.