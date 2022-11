Una vasta operazione antimafia coordinata dalla Dda è stata condotta dalla Polizia di Stato. I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11 presso il X Reparto mobile di Catania col Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

Disarticolato il clan di Lineri dell’Associazione Mafiosa Santapaola-Ercolano. Centinaia di agenti, coadiuvati dai reparti speciali, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di decine di esponenti di un gruppo specializzato nell’ambito delle richieste di pizzo.

Una ventina risultano le imprese liberate dopo anni di taglieggiamento. Sono in corso anche perquisizioni e sequestri di beni.

E intanto il Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Prefetto Francesco Messina, che parteciperà alla conferenza stampa prevista tra due ore, ha dichiarato alla stampa come sia “inconcepibile che ancora oggi, nonostante l’efficacia e l’incisività dell’azione di contrasto espletata dallo Stato, esistano parti offese che si ostinano a non denunciare, addirittura dichiarando il falso. La lotta alla criminalità organizzata non può essere delegata esclusivamente alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura. La Sicurezza è di tutti e l’unica protezione è quella fornita dallo Stato; Cosa Nostra non fornisce protezione, commette delitti e inquina le libertà economiche. Non denunciare di essere vittima di estorsione è un comportamento che potrebbe essere talvolta ai limiti della rilevanza penale. Colpisce, in questa indagine, che su 32 estorti, solo 16 abbiano ritenuto di contribuire con le loro denunce all’accertamento della verità da parte nostra”.