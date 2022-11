Truffa aggravata, autoriciclaggio, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Sono i reati contestati a due catanesi nel provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Catania e notificato dai Finanzieri del Comando Provinciale.

Gli approfondimenti hanno permesso di suffragare l’ipotesi investigativa, evidenziando come un 38enne e un 36enne avrebbero sfruttato alcune complessità legate al funzionamento del sistema bancario di Paesi oltre confine per sottrarre fraudolentemente a un professionista lombardo circa 1,8 milioni di euro, reimpiegandone successivamente larga parte nell’acquisto di un immobile di pregio.

Al professionista, per effetto del “blocco” dei fondi operato da un istituto di credito britannico sul conto corrente della società londinese di progettazione da lui amministrata, sarebbe stata prospettata la possibilità di una rapida soluzione, presentando uno dei due truffatori come un funzionario della banca interessata e dotato di grande esperienza nell’attività di consulenza a favore di imprese italiane e straniere.

Gli indagati avrebbero, in un secondo momento, prospettato al professionista la necessità di un preliminare e temporaneo transito del denaro su un conto personale svizzero intestato a uno degli indagati, a cui sarebbe seguito il definitivo trasferimento a favore dell’interessato una volta acceso in territorio elvetico un nuovo conto corrente societario e attivata, sempre in tale Stato, una sede secondaria della predetta società di progettazione.

Per tale prestazione l’interessato avrebbe dovuto versare la somma di 135 mila euro, risultata poi essere stata effettivamente bonificata, riconducibile alla “FONDAZIONE VITA E SALUTE”, con sede a Catania.

Gli approfondimenti svolti dal Nucleo PEF di Catania – pur versando in una fase del procedimento, in cui non si è pienamente realizzato il contraddittorio con le parti – hanno permesso di appurare che gli indagati, ottenuto il trasferimento del denaro, pari a circa 1,65 milioni di euro, dal conto corrente inglese a quello personale di uno degli indagati in Svizzera, avrebbero rappresentato alla vittima difficoltà connesse all’attivazione di un nuovo vincolo, questa volta da parte dell’istituto di credito elvetico per “presunto riciclaggio di denaro”, accompagnato dall’avvio di specifici approfondimenti che avrebbero avuto una durata di circa 90 giorni.

In realtà, è stato riscontrato che, nello stesso periodo del presunto “blocco” dei fondi, gran parte, pari a 1,15 milioni di euro, sono stati impiegati per l’acquisto di un immobile di pregio nel catanese, intestandolo fittiziamente a una società di diritto maltese, formalmente rappresentata da un soggetto compiacente.

Sulla base delle risultanze delle indagini coordinate da questo Ufficio ed eseguite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catania, il GIP presso il locale Tribunale ha, quindi, disposto:

– il sequestro preventivo delle somme giacenti sul conto corrente della “FONDAZIONE VITA E SALUTE”, sino a concorrenza di 135 mila euro, nonché del suddetto immobile oggetto di compravendita; la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini nei confronti anche del rappresentante legale della società maltese, formale intestataria dell’immobile acquistato, ritenuto responsabile dei reati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.